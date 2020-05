Peste 260 de focare de pesta porcina in Romania. In ultima saptamana au aparut 11 focare noi

Ziare.

In data de 29 mai, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 141 de localitati din 23 de judete, cu un numar de 263 de focare, dintre care focare in exploatatii comerciale. In alte 17 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti.Cele 11 focare noi sunt in in judetele: Bihor - 5, Teleorman - 2, Sibiu - 2, Braila - un focar, Botosani - un focar. De asemenea, in perioada mentionata au fost stinse 26 de focare, cele mai multe in judetul Teleorman, respectiv 17 focare.Potrivit ANSVSA, de la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost diagnosticate 3.574 de cazuri la mistreti. In conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreti se sting dupa cel putin doi ani de la aparitia lor.Pana la aceasta data au fost despagubiti 15.119 proprietari, valoarea totala a platilor fiind de 440,95 milioane de lei. In perioada urmatoare vor fi platite despagubiri in valoare de 7.991.700 de lei pentru alti 210 proprietari, precizeaza reprezentantii ANSVSA.De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa Romania au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Serbia, Slovacia si Ucraina si Grecia.Pesta porcina africana nu produce imbolnaviri la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact dezastruos la nivel economic si social.