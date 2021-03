Administratia Biden, data in judecata de 14 state americane. Autoritatile contesta sistarea acordarii de licente pentru petrol si gaze pe terenuri si ape federale

Actiunile in justitie, prin care se incearca reluarea licitatiilor pentru foraje pe terenuri federale, au survenit cu o zi inainte ca administratia sa inceala o evaluare a programului de acordare a licentelor pentru forajele de petrol si gaze.Biden, un democrat, a semnat in ianuarie un decret prin care a fost suspendata acordarea de contracte de leasing, in asteptarea acestei evaluari.In timpul campaniei sale electorale, Biden s-a angajat sa opreasca acordarea de contracte de leasing pe terenuri federale, ca parte a unui plan amplu de abordare a schimbarilor climatice.Blocarea a declansat critici puternica din partea industriei petroliere si a statelor producatoare, care primesc jumatate din veniturile generate de activitatile de forare pe terenurile federale din interiorul granitelor lor."Credem ca actiunile presedintelui sunt ilegale si il vom trage la raspundere pentru a incerca sa ne asiguram ca castigurile pe care le-am realizat de-a lungul anilor pentru a proteja petrolul, gazul si energia interna vor continua", a declarat procurorul general din Louisiana, Jeff Landry, intr-un interviu.O coalitie formata din 13 state a intentat un proces in instanta federala din Louisiana, in timp ce Wyoming a intentat propriul proces in instanta federala din acest stat.Statele care s-au alaturat procesului din Louisiana includ Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah si Virginia de Vest. Toate aceste state au procurori generali republicani.Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards, este democrat.Procesele sustin ca blocarea acordarii de licente de catre administratia Biden incalca Legea privind acordarea de licente pentru minerale, care impune vanzari trimestriale din activitatile efectuate prin intermediul acestor licente.In procesul sau, Wyoming a declarat ca administratia trebuie sa efectueze, de asemenea, o evaluare de mediu a suspendarii atribuirii licentelor, in temeiul Legii nationale privind politica de mediu, inainte de a lua masuri."Consecintele reale ale actiunii sunt departe de a fi certe si departe de a fi ecologice", a spus Wyoming in plangerea sa.Secretarul de presa de la Casa Alba, Jen Psaki, raspunzand la o intrebare despre procese, a declarat ca administratia Trump "a inundat pietele petrolului cu licente federale ieftine. Acest lucru nu va afecta pietele de petrol si gaze in anii urmatori".Departamentul de Interne, care supravegheaza programul federal de atribuire a licentelor, a refuzat sa comenteze.