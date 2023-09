Arabia Saudita da Europei petrol, in caz ca ramane fara provizii

Arabia Saudita este dispusa sa acopere orice lipsa a aprovizionarii cu petrol daca va fi nevoie, in urma zvonurilor ca guvernele europene vor pune interdictie pe importurile de petrol Brent din Iran.

"Arabia Saudita va acoperi orice gol in aprovizionarea cu petrol, in cazul in care acest lucru se va intampla, caci nivelul nostru de productie este dictat strict de catre cerere", a declarat o sursa, sub protectia anonimatului, noteaza Reuters.

Tarile din Uniunea Europeana cumpara, zilnic, 450.000 de barili de petrol din Iran, fiind a doua cea mai mare piata pentru export a Iranului, dupa China.

Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord de principiu in ceea ce priveste interzicerea importurilor de petrol din Iran, insa nu au decis cand va fi pus in aplicare embargoul.

Embargoul face parte dintr-o actiune menita sa preseze Teheranul sa renunte la programul sau nuclear, actiune in care s-au implicat deja SUA, impunand noi sanctiuni, printre care aceea de a exclude din sistemul financiar american bancile care colaboreaza cu banca centrala din Iran.