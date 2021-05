Atacul cibernetic asupra conductei de petrol din SUA. Deficitul de benzina s-a atenuat usor, dar sunt zone care inca sufera

Chiar daca deficitul s-a redus usor in multe state, cel putin o treime din benzinarii erau fara combustibil in Maryland, Virginia si Georgia, potrivit firmei de analiza a pietei GasBuddy. Aproximativ jumatate din statiile din Carolina erau lipsite de benzina, iar numarul de benzinarii fara carburanti din Washington D.C. a crescut cu 2 puncte procentuale, pana la 83%, au aratat datele GasBuddy.Numarul benzinariilor nefunctionale era duminica de 12.870 de statii, in scadere de la 13.450 sambata si un varf de peste 16.000, a declarat Patrick De Haan, seful firmei de analiza GasBuddy.Benzinariile de pe coasta de est au epuizat stocurile in timp ce soferii panicati au facut achizitii dupa ce au aflat ca operatorul Colonial Pipeline a oprit temporar livrarile prin reteaua sa de 8.900 de kilometri, in urma atacului, considerat in mare masura drept cel mai perturbator atac cibernetic inregistrat vreodata.Operatorul sistemului Colonial, care transporta zilnic 100 de milioane de galoane de benzina, motorina si combustibil pentru avioane, catre pietele de pe coasta de est, de la rafinariile din Texas, a inceput reluarea operatiunilor miercuri, dupa o intrerupere de sase zile. Colonial a anuntat sambata ca a readus sistemul colonial la operatiuni normale.Compania nu a fost disponibila imediat pentru comentarii duminica.Achizitiile determinate panica au dus la formarea unor cozi lungi la benzinarii, de-a lungul traseului conductei, si chiar in unele zone care nu sunt deservite de linie, precum si la o crestere a preturilor combustibililor.Cererea de benzina din SUA a scazut sambata cu aproape 15% fata de o saptamana mai devreme, potrivit GasBuddy, in timp ce soferii s-au retras dupa cumpararea de combustibil.Media pretului la nivel national pentru un galon de benzina a crescut usor duminica, la 3,044 dolari, comparativ cu 3,042 dolari in ziua precedenta, si de la 2,96 USD acum o saptamana, potrivit AAA.DarkSide, grupul acuzat ca a atacat sistemele Colonial Pipeline, a declarat ca a piratat recent alte patru companii. In cazul Colonial, infractorii cibernetici au cerut o rascumparare, dar nu a fost clar cati bani au fost solicitati sau daca compania de conducte a efectuat plati catre grup.Bloomberg News si New York Times au scris ca compania a platit aproape 5 milioane de dolari.