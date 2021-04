Preturile petrolului au crescut cu 3% dupa acordul OPEC+ de a relaxa treptat restrictiile de productie, incepand din mai

Cotatia petrolului Brent a urcat cu 1,94 dolari, respectiv cu 3,1%, la 64,68 dolari pe baril. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 2,1 dolari, sau cu 3,6%, la 61,26 dolari pe baril.OPEC+, care reuneste tarile membre ale OPEC, Rusia si alti producatori aliati, au convenit sa reduca restrictiile de productie cu 350.000 de barili de petrol pe zi, in luna mai, cu alte 350.000 de barili de petrol pe zi in iunie si cu 400.000 de barili pe zi in iulie.Potrivit acordului convenit joi, reducerile implementate de OPEC+ vor fi de utor peste 6,5 milioane de barili de petrol pe zi din luna mai, comparativ cu usor sub 7 milioane de barili de petrol pe zi in aprilie.Vicepremierul rus Alexandr Novak a declarat joi ca spera ca stocurile globale de petrol, un parametru cheie pentru industria petroliera, vor reveni la nivelul lor normal in 2-3 luni.Jennifer Granholm, noua secretara a energiei numita de presedintele SUA, Joe Biden , a criticat Arabia Saudita, lidera OPEC, in privinta politiciia firmand ca energia ar trebui mentinuta la preturi accesibile si indicand ca grupul ar trebui sa ia in considerare o crestere a productiei.Cu toate acestea, ministrul Energiei din Arabia Saudita, printul Abdulaziz bin Salman, a declarat ca redresarea pietei este "departe de a fi completa"."Principalii jucatori au decis ca este timpul sa readuca barilii pe piata, ceea ce este surprinzator, dar permit o oarecare flexibilitate", a spus Bob Yawger, directorul la Mizuho.Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat la sedinta ca se asteapta ca cererea mondiala de petrol sa creasca cu 5-5,5 milioane de barili pe zi in acest an.OPEC+ a redus productia cu aproximativ 7 milioane bpd pentru a sustine preturile si a reduce supraoferta. In plus, Arabia Saudita a facut o reducere voluntara suplimentara de 1 milion de bpd.OPEC+ si-a redus prognoza de crestere a cererii de petrol pentru acest an cu 300.000 bpd din cauza noilor restrictii impuse de guverne din cauza Covid-19.Franta, de exmplu, a intrat in a treia carantina nationala si scolile au fost inchise pentru trei saptamani, pentru a incerca sa tina sub control al treilea val al pandemiei de COVID-19.In pofida noului val, pietele europene au recuperat cea mai mare parte a pierderilor cauzate de pandemie datorita activitatilor puternice de productie.In urma cu o saptamana, preturile petrolului cunosteau o scadere cu 4%, din cauza ingrijorarilor provocate de noile masuri de carantin a adoptate de guverne in Europa si Asia pentru a opri cresterea numarului de cazuri de Covid-19, in pofida faptului ca circulatia navelor prin Canalul Suez este in continuare blocata si nu se stie cand va fi reluata, transmite Reuters.