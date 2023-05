Cel mai bun scut al Rusiei - Cum poate scapa de sanctiuni dure din partea UE si SUA

Cel mai bun scut al Rusiei impotriva sanctiunilor impuse de Statele Unite si Uniunea Europeana il reprezinta exporturile de gaze naturale si petrol, care valoreaza 160 miliarde de dolari.

Occidentul l-a avertizat pe Vladimir Putin sa nu aprobe anexarea Crimeii, in ciuda rezultatului votului desfasurat duminica, in urma caruia peste 96% dintre locuitorii peninsulei s-au exprimat in favoarea alipirii de Rusia.

Totusi, liderul de la Kremlin nu a ascultat apelurile venite din Vest, asa ca UE a decis sa interzica acordarea de vize si sa inghete conturile a 21 de rusi, multi dintre ei apropiati ai lui Putin. Si presedintele american Barack Obama a semnat un document prin care a luat masuri similare pentru sapte cetateni rusi, scrie Bloomberg.

Mai mult, Casa Alba a amenintat ca va extinde lista daca Putin nu renunta la ambitiile ucrainene.

Rusia, neclintita?

Rusia, cel mai mare producator de petrol din lume, a exportat "aur negru", combusitibili si gaze naturale in valoare de 10 miliarde de dolari catre UE si SUA, in 2012.

Astfel, Jeff Sahadeo, director al Institutului de Studii Europene, Ruse si Eurasiatice de la Universitatea Carleton, sustine ca in timp ce sistarea importurilor UE si SUA din Rusia va taia o linie importanta de finantare pentru guvernul de la Moscova, pretul acestei decizii ar putea fi prea mare pentru consumatorii europeni, Mai mult, nu ar deranja planurile lui Putin.

"Pe termen scurt, acest lucru nu este realizabil si nu ar afecta atitudinea Rusiei. Daca Occidentul va juca cartea cu sanctiunile energetice, atunci se pune problema cine va clipi primul", a mai spus Sahadeo.

Interzicerea gazului si a petrolului rusesc nu se afla pe masa UE, a precizat Marc Lanthemann, analist la firma Stratfor, care precizeaza ca blocul comunitar se afla in aceeasi situatie ca in urma cu sase ani, cand nu a reusit sa impuna sanctiuni Rusiei in domeniul energetic, dupa interventia militara a Moscovei in Georgia.

In timp ce rubla ruseasca, grivna ucrainiana si alte monede din regiune s-au prabusit odata cu escaladarea conflictului, piata mondiala a petrolului nu reactioneaza la sanctiunile impuse Rusiei.

Reactia Rusiei

Pe de alta parte, liderii de la Moscova sunt linistiti.

"Partenerii nostri inteleg ca aceste sanctiuni reprezinta un intrument contraproductiv", a spus ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov.

Similar, Seva Gunitsky, profesor asistent la o universitate din Toronto, sustine ca UE si SUA nu se vor pune de acord in ceea ce priveste posibilele "pedepse" pe care sa le impuna Rusiei in domeniul energetic.

Blocul comunitar a platit Rusiei o factura in valoare de 165 miliarde de dolari in 2012, de 38 mai mare fata de suma achitata de americani, pentru gaze si petrol.

Pe de alta parte, Gunitsky sustine ca sanctiuni mai eficiente ar fi inghetarea activelor unor oligarhi apropiati lui Putin.

In plus, restrictiile in domeniul energiei ar putea duce si la cresterea pretului petrolului, lucru nedorit de statele de pe batranul continent.