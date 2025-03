Cum a obtinut Rusia un teritoriu mai mare ca Elvetia, extrem de bogat in resurse

In timp ce toata lumea credea ca Rusia este ocupata sa invadeze Ucraina, acesta tara a obtinut fara mare tam-tam un teritoriu mai mare ca Elvetia, foarte bogat in resurse petroliere, in zona arctica.

Insa statul condus de Vladimir Putin nu a avut nevoie nici de militari, nici de tancuri pentru a "cuceri" o bucata de pamant situata in estul Marii Ohotsk, comenteaza publicatia Daily Mail.

In schimb, zona - care este supranumita "pestera lui Ali Baba" a resurselor naturale - i-a fost data de Comisia ONU privind limitele platoului continental (CLCS).

Mai exact, acest for a aprobat, pe 15 martie, solicitarea Rusiei de a-si extinde platoul teritorial in zona arctica, castigand astfel 52.000 de km patrati (comparativ, Elvetia are o suprafata de 41.285 km2). Ulterior, luni, CLCS a transmis documentele oficiale autoritatilor din Moscova.

Insa aceasta achizitie este vazuta de experti ca un prim pas catre un proiect mult mai ambitios: revendicarea Polului Nord, o regiune controversata si bogata in resurse, sustine Daily Mail.

Rusia s-a chinuit 13 ani sa obtina acest teritoriu

Rusia a depus o cerere la CLCS in urma cu 13 ani pentru a-i fi acordat acest teritoriu din Marea Ohotsk, insa a intampinat mai multe dificultati.

In primul rand, a trebuit sa demonstreze ca apartine platformei continentale ruse si nu celei oceanice. In 2007, rusii au luat primele probe de sol, iar in 2012 au efectuat primele foraje in regiune. Rezultatele expeditiilor au iesit in favoarea lor, scrie Vocea Rusiei.

Sursa citata aminteste ca legislatia internationala actuala stabileste ca zona intereselor economice ale unui stat se intinde doar pana la 200 km de tarm.

"De aceea, inca in anul 1982, Conventia ONU pentru dreptul maritim a stabilit ca un stat riveran poate pretinde la controlul asupra platformei continentale in afara zonelor sale economice exclusive. Dar, pentru aceasta, el trebuie sa prezinte dovezi ca platforma continentala este o continuare geologica a uscatului sau", a declarat ambasadorul cu insarcinari speciale al MAE rus, Anton Vasiliev.

O zona bogata in resurse

Ministrul Resurselor Naturale si Ecologiei, Sergei Donskoi, a comentat recent valoarea resurselor din aceasta regiune, potrivit Interfax.

"Zona din Marea Ohotsk are multe resurse biologice si naturale, (...) care vor fi incluse in planurile noastre pe termen lung", a sustinut oficialul, intr-un interviu acordat postului de televiziune Russia 1. El a mai sustinut ca in adanc ar putea exista un miliard de tone de hidrocarburi.

Anterior, ministrul a descris regiunea ca fiind o "pestera a lui Ali Baba in ceea ce priveste resursele", adaugand faptul ca ele vor aduce "oportunitati de dezvoltare pentru economie", aminteste Daily Mail.

Miscarea vine la scurt timp dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat crearea unui sistem de baze pentru nave si submarine, cu scopul de a apara interesele sale in zona arctica.

"Trebuie sa ne aparam dreptul de proprietate asupra fiecarui sector al platoului continental de partea rusa a Arcticii (...) de teroristi si de alte posibile amenintari", a subliniat acesta, la reuniunea Consiliului de Securitate.

Pe de alta parte, Chuck Hagel, seful Pentagonului, a prezentat in urma cu o saptamana intentiile Statelor Unite in regiune, informeaza Ground Report.

"Topirea ghetii va conduce la deschiderea unei noi zone de explorare si exploatare a resurselor, insa exista posibilitatea izbucnirii unui conflict acolo", a avertizat oficialul american.

In afara de SUA si Rusia, Canada, Norvegia si Danemarca au si ele interese in regiune.

Va putea Rusia sa exploateze resursele?

Desi acum controleaza un vast teritoriu care ascunde resurse bogate, Rusia ar putea sa intampine dificultati.

Motivul? Noua runda de sanctiuni pe care o pregateste Occidentul ar putea include si interzicerea exporturilor de echipamente de inalta tehnologie, vitale pentru lucrarile de foraj, potrivit Financial Times.

"Masura va avea un efect nociv asupra productiei, dar pe termen lung", a precizat Mark Dubowitz de la Fundatia pentru Aparare si Democratie.

Mai mult, Robin West de la Centrul pentru Studii Strategice Internationale spune ca desi decizia Occidentului de a opri aceste exporturi este "fara sens", ea va fi "folosita pentru a pune presiune" asupra Rusiei.

"Decizia va restrictiona capacitatea lui Vladimir Putin de a semna contracte importante, precum cel cu China, sau sa dezvolte proiecte mari cu gaze naturale lichefiate", a precizat expertul.

Totusi, si companiile occidentale vor avea de suferit, avand in vedere ca ExxonMobbil, BP si Royal Dutch Shell au demarat deja proiecte in parteneriat cu Moscova, mai arata FT.

In plus, Italia (unul dintre membrii G7) s-ar putea opune acestui proiect, avand in vedere ca are importante relatii comerciale cu Rusia in ceea ce priveste echipamentele de inalta tehnologie.

