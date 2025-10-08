Frank Timis ar putea obtine cateva milioane de dolari dintr-o tranzactie cu petrol

Compania African Petroleum, detinuta de miliardarul roman Frank Timis, ar putea obtine o suma uriasa dintr-o tranzactie cu petrol.

Astfel, omul de afaceri se afla in discutii cu doua firme chineze, care vor sa achizitioneze 10% din actiunile African Petroleum, scrie Wall Street Journal.

Daca se va materializa, tranzactia ar putea valora "cateva sute de milioane de dolari", potrivit sursei citate.

Compania ar putea derula un program de explorare in largul marii, in zona de Vest a Africii, considerat de unii analisti cel mai mare din lume de acest gen.

In aceasta zona mai au interese si americanii de la Anadarko Petroleum, compania Tullow Oil si spaniolii de la Repsol YPF.

Frank Timis detine aproximativ 40% din compania African Petroleum. Cealalta mare companie a sa, African Minerals, a primit o finantare de 1,5 miliarde de dolari de la chinezii de la Shandong Iron& Steel Group, pentru un proiect de exploatare a fierului in Sierra Leone.

Conform clasamentului intocmit de revista Forbes, Frank Timis avea, in 2010, o avere de 1,2 - 1,3 miliarde de euro.

