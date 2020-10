O noua prabusire a pretului petrolului. Cauzele: cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si productia ridicata a Libiei

Brent LCOc1 a scazut cu 88 de centi, sau 2,1%, la 40,89 dolari. Intermediarul West Texas din SUA (WTI) a scazut 92 de centi, sau 2,3%, la 38,93 dolari.National Oil Corp a declarat vineri ca productia libiana va ajunge la un milion de barili pe zi in saptamanile urmatoare, o crestere mai rapida decat prezisera multi analisti."Intr-un mediu in care exista ingrijorari reinnoite cu privire la perspectivele cererii, ultimul lucru de care are nevoie piata acum este o oferta suplimentara", a spus pentru Reuters Warren Patterson, seful strategiei ING pentru marfuri.