Pata de petrol din Golful Mexic costa BP 40 de miliarde de dolari

Compania petroliera britanica BP, responsabila pentru pata de petrol din Golful Mexic, a revenit la profit in trimestrul al treilea din 2010, insa are de platit alte 7,7 miliarde de dolari pentru accidentul produs in primavara acestui an.

Astfel, costul total la accidentului din Golful Mexic a ajuns la 40 de miliarde de dolari, relateaza Financial Times.

Suma de 7,7 miliarde de dolari reflecta intarzierea in procesul de acoperire a putului Macondo si costuri pentru decontaminare.

Pentru trimestrul al treilea, BP a anuntat un profit de 1,84 de miliarde de dolari, comparativ cu pierderile de 17 miliarde de dolari, inregistrate in trimestrul anterior. In aceeasi perioada a anului trecut, compania avea un profit de 4,98 de miliarde de dolari.

Pana la sfarsitul anului 2011, BP intentioneaza sa vanda active in valoare de 30 de miliarde de dolari, pentru a plati pentru accidentul petrolier. Pana in prezent, compania are intelegeri de vanzare pentru active in valoare de 14 miliarde de dolari.