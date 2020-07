Pretul petrolului a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni

Cresterea cotatiilor a fost determinata si de posibila scadere a stocurilor de petrol si produse rafinate din Statele Unite, potrivit sondajelor de opinie realizate de Reuters.Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,02 dolari, respectiv cu 2,4%, la 44,3 dolari pe baril.Cotatia petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a urcat cu 94 de centi, sau cu 2,3%, la 41,75 dolari pe baril. Ambii indici au atins in timpul tranzactiilor cel mai ridicat nivel de dupa data de 6 martie.Preturile au fost stimulate de acordul liderilor Uniunii Europene referitor la crearea unui fond de 750 de miliarde de euro pentru refacerea economiilor din regiune afectate de epidemia de coronavirus.Acordul permite Comisiei Europene sa stranga miliarde de euro de pe pietele de capital in numele celor 27 de state, un act de solidaritate fara precedent in cele aproape 7 decenii de integrare europeana.Actiunile la nivel global si euro au atins maxime ale ultimelor cateva luni.Dolarul, folosit la tranzactionarea majoritatii contractelor pentru petrol, a