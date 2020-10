Pretul petrolului a scazut. Cauzele: furtuna din Golful Mexic si o greva a lucratorilor in Norvegia

Scaderea preturilor petrolului, influentata de uraganul Delta

Aceasta este urmarea reducerii livrarilor cauzate de o furtuna in Golful Mexic si o greva a lucratorilor in Norvegia. In valoare absoluta, inseamna valori care se indreapta spre castiguri de aproximativ 10% in aceasta saptamana, prima crestere in ultimele trei saptamani.Petrolul Brent a scazut cu 27 de centi la 43,07 dolari pe baril in cursul diminetii, iar West Texas Intermediate (WTI), referinta din SUA a scazut cu 28 de centi la 40,91 dolari barilul, transmite Reuters, citat de Europa FM Compania petroliera norvegiana si sindicatele au declarat ca se vor intalni vineri cu un mediator numit de stat, in incercarea de a pune capat unei greve. O escaladare ar putea tripla scaderea in livrari, daca nu se ajunge la o solutie pana pe 14 octombrie, la aproximativ 934.000 de barili pe zi.In Golful Mexic, uraganul Delta a dus la reducerea livrarilor cu 1,67 milioane de barili pe zi, sau 92% din productia de petrol a zonei, cea mai mare cantitate din 2005, din timpul uraganului Katrina. De asemenea, producatorii au oprit aproape 62% din productia de gaze naturale din regiune, adica 1,675 miliarde de metri cubi pe zi.