Pretul petrolului a scazut pana la 74 de dolari pe baril

Pretul petrolului a scazut si vineri, pana la 74 de dolari pe baril, in conditiile in care economia slaba a Statelor Unite naste temeri cu privire la cererea de energie.

Pretul a scazut cu 56 de centi, pana la 74,74 dolari pe baril, in cazul tranzactiilor cu destinatia Londra, iar la cele pentru News York preturile au ajuns pana la 73,76, informeaza AFP.

Analistii cred ca urmeaza inca o saptamana de pierderi serioase, in conditiile in care increderea investitorilor in piata petrolului a scazut.

Si joi, preturile la petrol au scazut drastic, in urma unor statistici ingrijoratoare cu privire la economia americana: numarul de someri din ultima perioada a crescut drastic, cu aproape 500.000 de persoane.

