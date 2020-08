Pretul petrolului inregistreaza o noua crestere. A ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni

Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,6%, la 45,13 dolari pe baril. Cotatia petrolului american West Texas Intermediate a avansat cu 1,1%, la 42,14 dolari pe baril.Ambele contracte au crescut pe parcursul sedintei de tranzactionare cu peste 4%.Stocurile de petrol din SUA au scazut cu 7,4 milioane de bri, saptamana trecuta, potrivit datelor Administratiei pentru Informatii in Domeniul Energiei. Analistii anticipau ca stocurile de petrol vor scadea cu 3 milioane de barili.Cotatiile au fost sustinute si de deprecierea dolarului, care face ca petrolul sa fie mai ieftin pentru detinatorii de alte valute.Intre factorii care au mai sustinut preturile petrolului sunt progresul negocierilor dintre Casa Alba ssi democratii din Congres pentru un nou program de ajutoare economice, cresterea comenzilor primite de fabricile americane si revenirea la o crestere modesta a activitatilor de afaceri din zona euro , in luna iulie.Investitorii continua sa fie insa ingrijorati de cresterea numarului de cazuri de Covid-19. Numarul deceselor provocate de aceasta boala a depasit miercuri nivelul de 700.000, cele mai multe morti avand loc in SUA, Brazilia, India si Mexic.