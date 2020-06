Pretul petrolului scade din nou pe fondul crizei COVID-19

Ziare.

Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus din Statele Unite a depasit miercuri nivelul de 2 milioane, potrivit datelor Reuters, iar numarul infectiilor noi a crescut usor, dupa cinci saptamani de scaderi. In timp ce majoritatea statelor au relaxat restrictiile de miscare care au slabit puternic cererea, consumul de carburanti se afla inca cu 20% sub nivelul normal, consumatorii fiind in continuare precauti.Rezerva Federala si-a exprimat ingrijorarea ca aceasta situatie va continua, limitand cererea."O serie de focare locale ar putea avea efectul de a submina increderea oamenilor in calatorii, in restaurante si divertisment", a afirmat miercuri presedintele Fed, Jerome Powell.Pretul petrolului Brent a scazut joi cu 7,6%, inchizand la 38,55 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a inchis in declin cu 8,2%, la 36,34 dolari pe baril. Preturile petrolului Brent si WTI au inregistrat cele mai mari scaderi zilnice dupa 21 aprilie, respectiv 27 aprilie.