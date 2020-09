Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 4%, din cauza scaderii stocurilor in SUA si a impactului uraganului Sally

Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,1%, la 42,17 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului american a avansat cu 4,8%, la 40,13 dolari pe baril.Stocurile de petrol ale SUA au scazut saptamana trecuta cu 4,4 milioane de barili, la 496 milioane de barili, cel mai redus nivel atins din luna aprilie, potrivit datelor Administratiei pentru Informatii in Domeniul Energiei. Analistii anticipau o crestere de 1,3 milioane de barili.Stocurile de benzina au scazut cu 400.000 de barili, de peste doua ori mai mult fata de estimari.Preturile petrolului au crescut si din cauza uraganului Sally, care a trecut peste Golful Mexic ca un uragan de categoria a 2-a.In Golful Mexic au fost inchise instalatii petroliere offshore producatoare a aproape 500.000 de barili de petrol pe zi, potrivit datelor Departamentului de Interne, aproximativ o treime din cele inchise din cauza uraganului Laura, care a avut loc in august.