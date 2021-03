Preturile petrolului au crescut miercuri cu 6% in urma esuarii unei nave in Canalul Suez

Cresterea a fost sustinuta si de date din SUA referitoare la reluarea activitatilor de rafinare, care sugereaza ca rafinariile si-au revenit in mare parte dupa valul de frig produs in texas in luna februarie.Pretul petrolului Brent a urcat cu 5,6%, la 64,17 dolari pe baril, dupa declinul de 5,9% consemnat in sedinta precedenta.Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu 5,5%, la 60,96. Marti, petrolul WTI a scazut cu 6,2%.Aceste cresteri par sa stabilizeze piata, care a fost in scadere de la inceputul acestei luni, din cauza temerilor legate de noile masuri de carantina si ritmul lent al vaccinarilor din Europa. O uriasa nava transportatoare de containere a blocat Canalul Suez timp de peste o zi, dar a fost redresata partial , urmand ca cea mai rapida ruta maritina intre Europa si Asia sa fie deblocata, potrivit unui anunt facut miercuri de agentul portuar GAC.