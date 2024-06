Razboiul din Libia zguduie piata petrolului

Interventia militara a fortelor internationale in Libia risca sa prelungeasca inchiderea productiei pe unele din cele mai bune campuri petrolifere din Africa de Nord, precum si represalii din partea regimului lui Moammar Gaddafi impotriva activelor companiilor energetice straine.

Pretul titeiului a urcat cu 2,3 procente in New York, luni, dupa ce Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat rachete si atacuri aeriene impotriva fortelor Colonelului Gaddafi, pentru a le impiedica avansarea spre orasul Benghazi, controlat inca de trupele care se opun regimului.

De altfel, in timpul conflictului dintre cele doua tabere din Libia, Gaddafi si rebelii, pretul petrolului a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, pe parcursul unei singure luni.

In Romania, aceste majorari s-ar putea regasi destul de rapid in pretul benzinei si motorinei, mai ales avand in vedere faptul ca oficialii companiilor petroliere locale au dat vina pe cresterea preturilor titeiului la nivel international pentru scumpirea carburantilor pe plan local.

In ultimii doi ani, pretul benzinei din Romania s-a majorat cu 30 la suta, conducand la declansarea unei anchete din partea Consiliului Concurentei, la cererea premierului Emil Boc, pentru a afla daca exista motive reale sau doar speculative si coordonate intre companii pentru aceste scumpiri.

Productia de petrol a Libiei a scazut la mai putin de 400.000 de barili pe zi, aproximativ un sfert din productia de dinainte de conflict, si s-ar putea opri in totalitate, potrivit lui Shokri Ghanem, presedintele companiei petroliere de stat, National Oil.

Cea mai mare companie petroliera straina din Libia, Eni, din Italia, si-a evacuat si ultimii angajati din tara, inainte ca ONU sa autorizeze actiunile militare.

Potrivit analistilor, cel mai mare risc, in prezent, il reprezinta eventualele pagube aduse activelor acestor companii, ceea ce ar insemna ca productia nu va putea fi reluata prea curand dupa incheierea conflictului.

Alessandro Marrone, analist la Institutul de Afaceri Internationale din Roma, crede ca unele obiective ar putea fi atinse de raidurile aeriene ale aliatilor, iar altele ar putea fi distruse de oamenii lui Gaddafi, din razbunare.

Pretul titeiului Brent cu livrare in mai s-a scumpit cu 2,29 de dolari, ajungand la 116,22 de dolari/baril. Pentru titeiul cu livrare in aprilie, pretul s-a majorat cu 1,79 de dolari, pana la 102,86 de dolari/baril, dupa ce fortele aliate au lansat un al doilea val de atacuri aeriene asupra Libiei, luni dimineata, nedand crezare promisiunilor lui Gaddafi de incetare a focului asupra propriilor cetateni.

Pe fondul nesigurantei, volatilitatea pietei petrolului a crescut, mai ales ca multe companii straine desfasurau operatiuni in Libia.

In afara de Eni, producatorii internationali de petrol din Libia includ companiile Total, din Franta, OMV, din Austria, si Repsol, din Spania. Cele mai mari companii petroliere din Marea Britanie, Royal Dutch Shell si BP, faceau cercetari pentru gasirea unor campuri de petrol si gaze, inainte de suspendarea operatiunilor, in momentul cand fortele rebele s-au ridicat impotriva regimului colonelului Gaddafi, la mijlocul lunii februarie.

Reorientarea spre est

In ianuarie, Libia furniza 1,59 de milioane de barili de petrol pe zi, fiind cel mai mare producator din Africa de Nord si reprezentand 2 la suta din productia mondiala de petrol.

Actiunea militara a coalitiei internationale il impiedica pe Gaddafi sa lanseze atacuri antiaeriene sau sa detecteze avioanele straine, potrivit unui oficial din armata americana.

In schimb, Gaddafi controleaza infrastructura de productie si transport de petrol din tara sa, ceea ce inseamna ca, pe termen lung, ar putea inseamna ca unele tari, care nu participa la atac, ar putea fi favorizate.

Un inalt oficial libian a declarat ca ar putea oferi contracte exclusive Chinei, Indiei si altor tari pe care le percepe drept prietene. China, India, Rusia, Brazilia si Germania au fost cele cinci tari care s-au abtinut in cadrul votului de saptamana trecuta din Consiliul de Securitate al ONU, care a aprobat inceperea ofensivei impotriva lui Gaddafi.

In plus, in weekend, reprezentantii Ligii Arabe, care au fost de acord si au declarat ca vor participa la atac, au condamnat "bombardamentul civililor" de catre trupele coalitiei.

Cat conteaza Libia in piata petrolului?

Potrivit vicepremierului din Qatar, nu este nevoie de o intalnire speciala a OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), avand in vedere ca livrarea petrolului la nivel mondial nu a fost mult afectata de criza din Libia.

Alte tari, precum Arabia Saudita, Kuweit si Emiratele Arabe Unite, au majorat productia pentru a compensa lipsa petrolului din Libia.

In plus, unele rafinarii din Japonia s-au inchis in urma devastatorului cutremur de 9 grade pe scara Richter pe de 11 martie, 1 milion de barili de petrol fiind redirectionati spre alte unitati.

In ciuda acestor informatii, jucatorii din piata nu s-au calmat, din cauza faptului ca exista probleme sociale si in alte state din regiune, lucru care duce la speculatii.

In Siria, fortele guvernamentale au atacat protestatarii cu gaz lacrimogen, in weekend, iar acestia au dat foc unui sediu al partidului aflat la conducere, aflat in orasul Deraa.

In Yemen, presedintele Ali Abdullah Saleh a concediat guvernul, in timp ce presiunea din partea demonstrantilor a crescut.

De asemenea, saptamana trecuta, Arabia Saudita si alte tari din Consiliul de Cooperare din Golf au trimis trupe in Bahrain, pentru a ajuta la reprimarea protestatarilor siiti de catre monarhia sunita. Acest lucru a suparat Iranul, care a denuntat interventia straina in statul-insula aflat la doar 100 de kilometri de unul din principalele centre de productie de petrol din Arabia Saudita.

Daca tensiunile dintre Iran si Arabia Saudita vor continua sa se intensifice, pretul petrolului ar putea creste din nou.

