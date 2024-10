Rusia lui Putin a primit o lovitura mai dura decat sanctiunile lui Obama

Economia Rusiei a fost afectata de catre sanctiunile luate de catre Statele Unite si de Uniunea Europeana, dar ea a primit o lovitura mai puternica din cauza scaderii pretului petrolului pe plan mondial.

Elementul cheie al planificarii bugetare a Rusiei il reprezinta petrolul. Veniturile din petrol si gaze naturale sunt imperative pentru un buget echilibrat, potrivit Forbes.

Insa pretul petrolului este in scadere, iar indicele S&P GSCI Crude Oil Total Return a coborat cu 15,85% in ultimele trei luni.

"Riscul politic recent ne-a luat 2% din prognoza noastra privind PIB-ul, dar scaderea preturilor la petrol duce la perturbarea balantei noastre de plati. Datorita unei politici economice destul de precaute, am fost capabili sa trecem prin asta, fara a crea deficite mari", a declarat Anton Siluanov, ministrul de Finante al Rusiei.

Pana in prezent, in ciuda sanctiunilor si a scaderii pretului petrolului din luna iunie, Rusia va incheia anul cu un excedent de 196,8 miliarde de ruble (5,04 miliarde de dolari).

Cu un pret al petrolului evaluat de guvern la 100 de dolari barilul pentru 2015-2017, Rusia a facut o supra-estimare a acestuia. In prezent, pretul barilului de petrol a fost de 88,97 de dolari pentru contractele din noiembrie 2014.

Avand in vedere ca majoritatea veniturilor publice provin din sumele incasate din petrol si gaze, devalorizarea rublei va juca un rol important in atingerea obiectivelor bugetare pentru anul in curs.

Bugetul federal rus a inregistrat un excedent din 2000 si pana in 2008 din cauza petrolului. Proiectul de buget pentru 2015 indica un usor deficit, iar acesta se va intinde pana in 2017.

Perspectivele economice pentru Rusia vor fi influentate de pretul mondial al petrolului, inflatia interna, deprecierea rublei si criza ucraineana, care a dus la diminuarea accesului Rusiei la creditele externe.

