Tensiunile dintre Occident si Iran, in crestere: Cum este afectat pretul petrolului

Pretul petrolului s-ar putea majora semnificativ si, in acelasi timp, si cel al combustibililor, din cauza escaladarii tensiunilor din Iran si tarile occidentale.

Incepand de duminica, portavioane, crucisatoare si alte tipuri de nave, din 30 de tari, s-au adunat langa Stramtoarea Ormuz, una din cele mai aglomerate cai maritime din lume, ce are Iranul la nord si Oman la sud.

Pe aici trec, in fiecare zi, nave ce poarte 18 milioane de barili de petrol, aproximativ 35 la suta din petrolul transportat pe mare la nivel mondial.

Exercitiul militar al celor 30 de tari, condus de Statele Unite, este primul de acest gen desfasurat in Orientul Mijlociu si are loc pe fondul amenintarilor din partea Iranului ca va bloca Stramtoarea Ormuz.

In plus, exista tensiuni ridicate intre Iran si Israel, legate de programul nuclear al tarii islamice.

Exercitiul a inceput in aceeasi zi in care seful Garzii Revolutionare din Iran a avertizat ca se va razbuna pe Ormuz, Israel si bazele militare americane din zona daca tara sa va fi atacata. In acelasi timp, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, sustine ca Teheranul are "90 la suta" gata bomba nucleara.

Departamentul de Aparare american insista ca exercitiul nu vizeaza Iranul sau nici o alta tara. "Acest exercitiu nu se desfasoara ca raspuns la o amenintare anumita sau o situatie specifica", a declarat locotententul Greg Raelson, din a 5-a flota americana din Bahrain, citat de AFP.

Netanyahu: SUA trebuie sa traseze limite clare

SUA si Israel nu par sa fie pe aceeasi lungime de unde in privinta Iranului. Premierul Benjamin Netanyahu a cerut SUA sa impuna Iranului "o linie rosie", pe care aceasta sa nu o depaseasca, daca vrea sa evite razboiul.

Ads

"Cred ca acest lucru ar reduce riscul unui conflict militar, deoarece, daca ei vor stiu ca exista o limita, un punct in imbogatirea uraniului sau in alte activitati nucleare, pe care nu au voie sa le treaca fara sa existe consecinte, atunci nu o vor trece", a spus Netanyahu, citat de CNN.

Potrivit New York Times, presedintele american, Barack Obama, nu a fost de acord cu Netanyahu, in urma unei convorbiri telefonice de o ora.

Iran: pretul petrolului ar trebui sa fie de 150 de dolari/baril

Intre timp, ministrul Petrolului din Iran, Rostam Qasemi, a declarat ca pretul titeiului ar trebui sa fie cel putin 150 de dolari/baril. "In timpul iernii, preturile petrolul creste intotdeauna. Prin urmare este normal sa existe o crestere a preturilor si in acest an", a spus Qasemi, citat de Reuters.

La randul sau, Mohammad Ali Khatibi, reprezentantul Iranului in board-ul Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a declarat ca economiile occidentale nu vor fi "suparate" de "cativa dolari" in plus.

Luni, pretul titeiului Brent (de pe piata britanica) a fost de 116 dolari/baril, dupa ce, vineri, ajunsese la nivelul maxim din ultimele patru luni, de 117,95 de dolari/baril.

De la ultima intalnire OPEC, din luna iunie, pretul petrolului s-a majorat cu peste 20 la suta, in ciuda dificultatilor economice la nivel mondial.

Ads