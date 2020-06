Era carburantilor ieftini se apropie de sfarsit: preturile la pompa incep sa recupereze terenul pierdut

Ziare.

Desigur, avand in vedere ponderea costurilor cu transportul in costurile fiecarui produs, probabil ar fi trebuit sa asistam si la ceva reduceri de preturi, macar la alimente, mai vizibile.Oricum, odata ce socul indus de cererea redusa se diminueaza, putem vedea saptamana de saptamana cum pretul la pompa incepe sa creasca. Puteti vedea aceste realitati, cu ochiul liber, aruncand o privire pe graficele alaturate.In ceea ce priveste benzina, conform celor de GlobalPetroPrice.com, pretul mediu pe in ultima saptamana este de 4.40 lei/litru. Minimul inregistrat a fost de 4.22 lei/litri in 18 mai. Pentru comparatie, pretul mediu la benzina in lume pentru aceasta perioada este de 4.90 lei. Cea mai ieftina benzina la nivel global o gasim in Venezuela (0,02 USD /litru), Iran (0,08 USD/litru) si Sudan (0,14 USD/litru). Cea mai scumpa benzina din lume este in Hong Kong (2,24 USD/litru), Republica Centrafricana (1,8 USD/litru), Olanda (1,73 USD/litru) si Norvegia (1,68 USD/litru). La vecinii nostri, pretul mediu al benzinei in ultima saptamana a fost: Bulgaria (0,95 USD/litru), Ungaria (1,13 USD/litru), Serbia (1,2 USD/litru), Moldova (0,91 USD/litru), Ucraina (0,83 USD/litru). In Austria, tara din care provine actionarul majoritar al celui mai mare jucator din piata de profil din Romania, pretul mediu pe litrul de benzina in ultima saptamana a fost de 1,17 USD/litru. Alte doua state cu care Romania este adesea comparata, la nivel de indicatori economici, Polonia si Cehia au preturi medii pe litrul de benzina de 1,05 USD/litru si respectiv 1,14 USD/litru.Trecem mai departe la motorina, combustibil mult mai important pentru transportatorii de marfuri si implicit pentru toate preturile produselor, alimentare sau nealimentare. Pretul mediu in ultima saptamana a fost de 4.58 lei. Minimul inregistrat a fost de 4.42 lei, tot in data de 18 mai. Pentru comparatie, pretul mediu la motorina in lume pentru aceasta perioada este de 4.42 lei . Cea mai ieftina motorina la nivel global o gasim in Arabia Saudita (0,13 USD/litru), Iran (0,16 USD/litru) si Sudan (0,16 USD/litru). Cea mai scumpa motorina din lume este in Hong Kong (1,84 USD/litru), Suedia (1,54 USD/litru) si Norvegia (1,54 USD/litru).La vecinii nostri, pretul mediu al motorinei in ultima saptamana a fost: Bulgaria (0,95 USD/litru), Ungaria (1,16 USD/litru), Serbia (1,28 USD/litru), Moldova (0,76 USD/litru), Ucraina (0,81 USD/litru). In Austria, tara din care provine actionarul majoritar al celui mai mare jucator din piata de profil din Romania, pretul mediu pe litrul de benzina in ultima saptamana a fost de 1,14 USD/litru. Alte doua state cu care Romania este adesea comparata, la nivel de indicatori economici, Polonia si Cehia au presuri medii pe litrul de motorina de 1,05 USD/litru si respectiv 1,12 USD/litru.Dincolo de orice alta comparatie, ar trebui sa observam faptul ca, in cele mai multe state preturile la motorina, combustibil cu pondere mare in costul final si pretul oricarui produs, sunt inferioare celor la benzina. Iar explicatia nu poate fi in costul de prelucrare a titeiului sau transportul acestuia ci, mai degraba in structura de cost a litrului de carburant a fiecarei tari: este cunoscut faptul ca in Romania taxele si accizele reprezinta aproximativ jumatate din acesta.