Piata rezidentiala se misca lent la inceputul anului 2024. Care sunt motivele

In luna ianuarie 2024 s-au eliberat 1.829 autorizatii de construire, la nivel national, pentru cladiri rezidentiale in scadere cu 12% fata de ianuarie 2023

O parte din aceasta scadere se explica prin blocarea PUZ-urilor in Bucuresti, de catre primarul Nicusor Dan, provocat de excesele dezvoltatorilor imobiliari din ultimii ani, dar in intrega tara piata rezidentiala pare a se misca cu frana trasa, cu exceptia cresterii continue a preturilor.

Desi acestea raman sub nivelul din multe tari europene, daca luam in calcul salariile din Romania, se apropie de blocarea pietei vanzarilor rezidentiale, si incurajeaza inchirierile, desi si chiriile se apropie de niveluri nesustenabile sau foarte greu sustenabile, ca atare se va bloca si aceasta piata in curand daca chiriile continua sa creasca in ritmul actual.

Piata a scazut fata de luna ianuarie 2023), si din punctul de vedere al suprafetei utile, cu o suprafata utila totala de 421.032 mp (-24,8%) in ianuarie 2024, desi din totalul autorizatiilor de construire acordate pentru cladiri rezidentiale, 70,1% sunt pentru zona rurala, explica si Risco.ro.

In luna ianuarie 2024 se evidentiaza o scadere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (-250 autorizatii) comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent. In profil teritorial, aceasta scadere este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-100 autorizatii), Sud-Muntenia (-86), Nord-Vest (-75), Bucuresti-Ilfov (-26) si Sud-Vest Oltenia (-7).

Ads

Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+22 autorizatii), Vest (+16) si Nord-Est (+6).

In luna ianuarie 2024 s-au eliberat 371 autorizatii de construire pentru cladiri nerezidentiale (mai putine cu 8,2% fata de luna ianuarie 2023), si pentru o suprafata utila totala de 153.797 mp (mai mica cu 32,5% fata de aceeasi luna de anul trecut, adica 74.088 mp).

In profil teritorial, aceasta scadere este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-35.223 mp), Nord-Vest (-33.430 mp), Bucuresti-Ilfov (-29.727 mp), Vest (-4.531 mp) si Nord-Est (-2.559 mp).

Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (27.570 mp), Sud-Muntenia (3.436 mp) si Sud-Vest Oltenia (376 mp).

Cert e ca si statul ingreuneaza atat vanzarea, cat si inchirierea locuintelor prin faptul ca impune impozite ridicate la tranzactii sau inchirieri, dar principala responsabilitate e la proprietari, fie ei dezvoltatori, fie persoane fizice si nu ar fi exclus ca in cateva luni, preturile sau chiriile solicitate de acestia sa blocheze piata, in special in marile orase, acolo unde si pretentiile au crescut, desi calitativ vorbind, oferta e sub pretentii in multe cazuri.

Cand unii dintre proprietari cer chirii de peste 50% dintr-un salariu mediu net, asta se numeste sinucidere economica si da impresia ca tara e mai potenta financiar decat pare. Dar nu e, majoritatea chiriasilor se straduiesc sa-si plateasca chiriile, dar renunta astfel la anumite lucruri in viata.