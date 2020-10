INS: Produsul Intern Brut a scazut cu 11,9% in al doilea trimestru al anului, comparativ cu primul trimestru

Conform INS,, Produsul intern brut a scazut, comparativ cu semestrul I 2019, cu 4,5% pe seria bruta si cu 3.9% pe seria ajustata sezonier.Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2010-2017 pentru a asigura implementarea unor rezerve formulate de catre Eurostat in urma ciclului de verificare a Venitului National Brut si a revizuirii estimarilor pentru trimestrul II 2020, fiind, inregistrate diferente fata de varianta publicata in comunicatul de presa din 8 septembrie 2020, arata Stirile TVR. - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2020 a fost de 244961,2 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 11,9% fata de trimestrul I 2020 si cu 10,2% fata de trimestrul II 2019.a fost de 509.994,9 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 3,9% fata de semestrul I 2019.a fost de 223.130,3 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 10,3% fata de trimestrul II 2019.Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2020 a fost de 439.095,5 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 4,5% fata de semestrul I 2019.Comparativ cu varianta provizorie (1), in trimestrul II 2020, dinamica PIB s-a marit cu 0,2 puncte procentuale (de la 89,5% la 89,7%) iar a valorii adaugate brute cu 0,3 puncte procentuale (de la 90,1% la 90,4%); volumul impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1,1 puncte procentuale.Volumul valorii adaugate brute pe ramuri de activitate a inregistrat modificari mai importante in: Constructii (+0,3 puncte procentuale); Informatii si comunicatii (+0.4 puncte procentuale); Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+5.2 puncte procentuale).Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, a inregistrat exportul net de bunuri si servicii, de la -2,4% la -2,1%.Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat, fata de varianta provizorie (1), publicata in comunicatul de presa din 8 septembrie 2020, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2010-2017 si a revizuirii estimarilor pentru trimestrul II 2020.Produsul intern brut s-a revizuit pentru perioada 2010-2017 pentru a asigura implementarea unor rezerve, formulate de catre Eurostat in urma ciclului de verificare a Venitului National Brut, referitoare la:Includerea modificarilor legate de revizuirea Balantei de Plati;Includerea modificarilor legate de revizuirea sectorului "Administratii publice";Remunerarea salariatilor in relatia cu sectorul "Restul lumii";Revizuirea calculelor privind consumul de capital fix utilizand Metoda Inventarului Continuu;Implementarea unor aspecte specifice:Imbunatatirea estimarii veniturilor in natura;Imbunatatirea calcularii productiei pentru sectorul "Societati financiare";Imbunatatirea calcularii achizitiilor minus cedarilor de obiecte de valoare;Estimarea achizitiilor de masini second hand din tari ale UE.