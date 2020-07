Analiza: Cand stimulentele se vor termina, impactul asupra pietelor si ocuparii fortei de munca va fi negativ

"Marea ironie este ca, desi Covid-19 are un impact enorm, uman si economic, riscul si mai mare este reactia noastra la criza . In cel mai bun caz, suspendam economiile de piata, in cel mai rau caz le inlocuim cu capitalismul de stat. Acest model nu poate castiga niciodata, intrucat pietele deschise sunt necesare pentru a favoriza cel mai bine descoperirea preturilor, alocarea bunurilor, inovatia si chiar democratia", se mentioneaza in analiza bancii.Potrivit analistilor Saxo Bank, politicile monetare de sustinere ca raspuns la criza au apropiat institutiile fiscale si cele monetare si stimulentele totale pentru a lupta impotriva celei mai mari contractii economice din anii 1930 si au incurajat speculatiile."Tranzitia catre o economie globala mai localizata va crea o cale incerta pentru multe companii si, prin urmare, strategia veche si buna de a investi in companii de inalta calitate, cu mijloace financiare scazute este, de asemenea, atractiva in viziunea noastra", mai arata analiza.Potrivit Saxo Bank, anumite sectoare ale economiei, cum ar fi transformarea ecologica, "vor continua, de asemenea, sa aiba rezultate bune, deoarece modelul economic actual este o pacoste neta asupra mediului." "Alte industrii, cum ar fi asistenta medicala, robotica si imprimarea 3D vor obtine, de asemenea, un impuls din politicile de autonomie si din productia orientata catre cadrul intern in lumea dezvoltata. Companiile cu o prezenta digitala puternica si un model de afaceri digital se vor descurca, de asemenea, foarte bine. Cu toate acestea, date fiind evaluarile extreme in randul unor companii online, investitorii ar trebui sa fie precauti la 'bula actiunilor ", potrivit analizei.Potrivit bancii, perspectiva cererii de titei ramane in continuare pusa in dificultate de pandemia Covid-19 care inca nu este sub control. "Desi OPEC + a depus un efort enorm pentru a sprijini piata globala prin reduceri record ale productiei si conformitate ridicata, potentialul ca titeiul sa recupereze din teren va fi limitat in a doua jumatate a anului 2020. (...) Restrictiile de calatorie transfrontaliera pe cale terestra si aeriana raman in vigoare in intreaga lume, si avand in vedere ca e putin probabil ca milioane de lucratori sa isi recupereze locul de munca curand, orice redresare a cererii de petrol se poate dovedi mai lenta decat se estimase. Chiar si in aceasta faza incipienta, unii incep sa speculeze daca cererea globala a atins un maxim in 2019 de unde va incepe sa scada pe masura ce modul in care oamenii si tarile se comporta si interactioneaza intre ele se schimba.", sustin analistii Saxo Bank.Potrivit bancii, un al doilea val nu va genera inca un soc al cererii similar cu cel observat in aprilie. "Majoritatea tarilor vor opta in schimb sa mentina cat mai mult din economia lor deschisa, avand in vedere ca declinul economic va fi si mai grav. Prabusirea din aprilie, insa, inca evidentiaza capacitatea petrolului de a rata tinta. Desi ne asteptam ca pretul titeiului Brent sa revina la un interval cuprins intre 50 si 60$/b la sfarsitul anului 2020 sau la inceputul anului 2021, perspectiva pe termen scurt indica o consolidare, pretul ramanand in cea mai mare parte a celui de-al treilea trimestru in intervalul 35$/b - 45$/b", mai sustin analistii Saxo Bank.Analiza mai arata ca pandemia generata de coronavirus a evidentiat supra-dependenta Europei fata de Asia, in special de China si de India, pentru producerea de echipamente si dispozitive medicale, precum si de substantele active cheie ale medicamentelor utilizate frecvent. Astfel, pentru a redobandi autonomia, Europa trebuie sa adopte o abordare coordonata pentru a crea economii de scara si pentru a reduce, pe cat posibil, costurile inerente asociate cu relocarea lanturilor valorice."Criza a fost ca o alarma pentru guvernele europene si societatea europeana in ceea ce priveste nevoia urgenta de a diminua dependenta economica si medicala de restul lumii. Relocarea lanturilor valorice nu este o idee noua; este la fel de veche ca globalizarea in sine. Insa a revenit la moda in ultimii ani pe fondul protectionismului in crestere - si a castigat mai mult teren in ultimele luni din cauza pandemiei. Teoretic, relocarea este o idee foarte atragatoare - intrebarea este daca Europa are mijloacele de a-si realiza ambitiile si de a deveni mai autonoma.", mai sustin analistii bancii.Potrivit Saxo Bank, comertul din zona euro se caracterizeaza printr-un excedent masiv, in mare parte datorita Germaniei care a atins un excedent de 338 de miliarde euro in perioada de douasprezece luni pana in martie 2020, ceea ce reprezinta aproximativ 2,8% din PIB-ul din zona euro. Astfel, acesta este al doilea cel mai mare excedent comercial din lume, dupa China."Chiar daca Europa isi poate recapata autonomia, relocarea este departe de solutia miracol despre care vorbesc atatia. Cel putin, necesita resurse, abilitati, leadership si o toleranta pentru costuri ridicate si presupune ca tarile gazda au forta de munca si cunostintele necesare. Crearea unei baze industriale vibrante necesita viziune pe termen lung, leadership politic si capacitatea de a lucra mana in mana cu sectorul privat. Relocarea nu poate fi decretata; este construita in timp. Aceasta implica procese lungi si riscante - inclusiv reorganizarea lanturilor valorice, ceea ce poate dura ani intregi", mai arata analiza.Potrivit bancii, "vantul favorabil deglobalizarii si concentrarea accentuata asupra suveranitatii economice genereaza un impuls pentru nivelul local in defavoarea celui global." Investitia ridicata in infrastructura locala, schimbarile climatice si durabilitatea, energia eoliana si solara, securitatea apei, apararea si infrastructura medicala locala ofera oportunitati in spatiul capitalurilor proprii - cu diversificarea portofoliului indreptata catre metale pretioase, investitii alternative si active reale.", mai sustin analistii bancii.Saxo Bank Group (Saxo) este un specialist fintech de top, axat pe tranzactionarea multi-asset si investitii, livrand serviciul 'Banking-as-a-Service' clientilor institutionali. Saxo Bank a fost fondata in 1992, cu prima platforma de tranzactionare online lansata in 1998 si are sediul central la Copenhaga. Banca are in prezent peste 1500 de angajati in centrele financiare din toata lumea, inclusiv Singapore, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Londra, Paris, Zurich si Dubai.