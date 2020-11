Cercetatorii Universitatii "Babes-Bolyai" estimeaza o scadere a PIB-ului Romaniei cu 5% in 2020 si o revenire a economiei in circa doi ani

"O echipa de sase cercetatori din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB-FSEGA) deruleaza un proiect de cercetare in cadrul caruia realizeaza prognoze pe termen scurt si mediu privind evolutia performantei economice a Romaniei in contextul pandemiei de coronavirus. (... )Astfel, conform calculelor cercetatorilor UBB, la nivelul intregului an 2020 se contureaza o scadere a PIB-ului de aproximativ 5%. In privinta perspectivelor economice pe termen mai lung, previziunile cercetatorilor UBB arata ca revenirea completa a economiei la nivelul performantei aferente perioadei premergatoare acestei crize va dura aproximativ 2,5 ani.Scenariul cel mai probabil in momentul de fata arata ca PIB-ul Romaniei va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei in cursul anului 2022, aceasta revenire fiind conditionata si de productia si livrarea eficienta a vaccinului impotriva COVID-19 la nivelul intregului teritoriu al tarii, respectiv de utilizarea inteleapta a fondurilor substantiale de sprijin economic oferite de UE", se arata intr-un comunicat trimis, vineri, de UBB.Cercetarea a fost realizata in cadrul proiectului denumit COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor prin care cercetatorii universitatii monitorizeaza in timp real impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei din Romania, respectiv elaboreaza analize si previziuni privind perspectivele economice ale tarii (econ.ubbcluj.ro/coronavirus)."Rezultatele recente ale acestui proiect care se bazeaza pe un model cu factori comuni dinamici (DFM - Dynamic Factor Model) arata ca dupa scaderea record a produsului intern brut (PIB) in al doilea trimestru al anului 2020, respectiv dupa recuperarea mai lenta a acestor pierderi in cel de al treilea trimestru, revenirea economica in forma "V" nu mai reprezinta un scenariu realist, previziunile aratand mai degraba o evolutie a PIB-ului in forma de "W" asimetric, cu o noua scadere in ultimul trimestru al acestui an", se mai arata in comunicat.Cercetarea mai arata ca economia tarii va resimti cresterea numarului cazurilor de COVID-19."Evolutia numarului de cazuri noi zilnice de coronavirus, care au trecut si pragul de 10.000 de cazuri in luna noiembrie, arata ca Romania infrunta in momentul de fata un al doilea val al pandemiei, ceea ce va fi resimtit si la nivelul economiei. Modelul DFM al cercetatorilor UBB-FSEGA arata ca ultimul trimestru al anului 2020 va aduce cel mai probabil o noua scadere economica. Aceasta scadere va fi insa mult mai moderata fata de recordul negativ al trimestrului II, cercetatorii calculand cu o scadere trimestriala de aproximativ 1%. Aceasta previziune este in concordanta cu efectele economice ale celui de al doilea val al pandemiei afectand toate tarile UE, unde majoritatea analistilor asteapta o scadere intre 2% si 3% (analiza Reuters).Aceasta scadere pune o piedica importanta in calea cresterii economiei romanesti din ultimele luni, si semnaleaza faptul ca revenirea in forma de "V" nu mai este o asteptare realista, scenariul cel mai probabil fiind mai aproape de o forma de "W" asimetric (cu o scadere economica mai putin accentuata in cadrul celui de al doilea val al pandemiei)", se mai arata in comunicat.