Citu (PNL): Economia se supraincalzeste, va cadea mult mai rau ca in 2007. Liviule, somajul scade, pentru ca romanii fug din tara!

Vicepresedintele PNL Florin Citu a scris joi, pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, o coopteaza pe "Mama Omida" in echipa de guvernare, deoarece numai "vrajile" il mai salveaza, in conditiile in care "cu vrajeala" nu se mai poate.

Liberalul a sustinut ca social-democratii se declara "uimiti" de cea mai mare crestere economica a Romaniei din UE, chiar daca, in prezent, conditiile economice ale tarii noastre sunt mai rele decat cele din vara lui 2007.

"Dragnea o coopteaza pe Mama Omida in echipa de guvernare!! (numai vrajile il mai salveaza, cu vrajeala nu mai poate). Ii cam ia pe nepregatite cresterea economica pe PSD-isti. Pentru a 2-a oara in acest an reactioneaza uimiti la 'cea mai mare' crestere economica din UE. Ce nu spun PSD-istii este ca in primul trimestru Irlanda a fost 'campioana', iar acum 7 tari inca nu au raportat datele pentru trimestrul doi. Dar nu conteaza asa mult. Conteaza ca reactia PSD-istilor spune adevarul despre aceasta economie", a precizat senatorul PNL.

El a tinut sa sublinieze faptul ca, in prezent, conditiile economice ale Romaniei sunt "putin mai rele" decat cele din vara lui 2007.

Ads

"PSD-istii nu pot sa ascunda ceea ce simte toata tara: am mai vazut acest film si s-a terminat foarte prost pentru noi. In primul semestru al anului 2008, crestere PIB a fost de 8,8%, record absolut dupa 1990 si cel mai rapid ritm de crestere din UE. Economia Romaniei are sanse de crestere cu circa 9% in 2008, potrivit estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza (Calin Popescu Tariceanu, 17 septembrie 2008).

Declaratie data la doua zile dupa falimentul Lehman Brother si cu cateva saptamani inainte ca Romania sa intre intr-o criza economica, care reducea PIB-ul la nivelul celui din 2006. PIB-ul a ramas la acel nivel pana in 2015.

Ads

In acest moment conditiile economice sunt cele din vara lui 2007 (putin mai rele chiar) ", a subliniat vicepresedintele PNL.

Florin Citu a prezentat cateva argumente potrivit carora situatia economica a Romaniei va cadea "mult mai rau" dupa euforia din perioada 2015-2018.

"Se mai poate salva situatia. Iata cateva argumente care pe mine ma fac sa cred ca vom cadea mult mai rau dupa euforia din perioada 20015-2018: In primele 6 luni, cresterea economica a venit la pachet cu un deficit bugetar record. Prima dovada de iresponsabilitate.

Cand ai crestere economica mai rapida decat asteptarile, ar trebui sa incasezi mai mult, sa ai surplus bugetar si sa incepi sa platesti din datoria publica. In 2008 Romania a avea o datorie publica de 13% din PIB.

Cand economia a intrat in criza (inevitabil dupa dezmatul din 2005-2008), a trebuit sa se imprumute de la FMI pentru ca investitorii imprumutau statul cu dobanzi de peste 14% pe termen foarte scurt. Care ar fi acum dobanzile pe care le-ar cere acestia in conditiile unei datorii publice de 40% din PIB? Costul dobanzilor bineinteles ca nu este platit de politicenii iresponsabili, Dragnea si echipa lui. Nu. Este platit de noi toti", a aratat senatorul PNL.

Ads

El a mai spus ca investitiile nete in economie scad cu 3%, in timp ce investitiile straine directe sunt mai mici cu 15% fata de anul trecut.

"In acelasi timp in care PSD-isitii, cu mic cu mare, se lauda cu cresterea economica produsa de sectorul privat, investiile nete in economie scad cu 3% iar investitiile straine directe sunt mai mici cu 15% fata de anul precedent.

Ce nu le convine investitorilor? Este simplu. Au inteles ca nota de plata pentru aceasta crestere economica, sustinuta de cresteri salariale in sectorul bugetar si subventii, le vine tot lor.

Cand Romania a intrat in criza in 2009, somajul a crescut imediat, dar numai in sectorul privat, in timp ce numarul firmelor private care au dat faliment a crescut exponential. In tot acest timp, companiile de stat acumulau arierate (nu-si plateau facturile) catre sectorul privat, 3% din PIB (!!!), iar companiilor de stat li se iertau datoriile fata de buget", a completat liberalul.

El a afirmat ca "lipsa fortei de munca, alaturi de lipsa infrastructurii, reprezinta frana pentru perioada imediat urmatoare".

Ads

"Romanii fug de Romania cu o viteza ametitoare - 9 romani pe ora. De ce fug? Nu au incredere in Dragnea, Valcov, Tudose, sau nu vor sa plateasca pentru dezmatul deciziilor acestora? Ambele.

Productivitatea nu creste peste noapte, ca sa putem sa producem mai mult cu aceiasi oameni. Avem nevoie de investitii, in special in tehnologie. Dar investitiile scad sau sunt taiate. Atunci este nevoie de forta de munca dar aici dupa ce au plecat 3,5 milioane de romani in afara tarii, cu aproximativ 300 de mii care beneficiaza de ajutoare sociale si alte cateva sute de mii pensionati de la stat anticipat si angajati tot la stat pe pensii si salarii de lux, nu ai cum sa produci mai mult.

Este doar o problema de timp, cateva trimestre, pana te lovesti de zid. Rau", a argumentat vicepresedintele PNL.

Potrivit liberalului, "cresterea economica accelerata in conditiile lipsei de resurse, forta de munca si capital duce inevitabil la cresterea preturilor".

"Este modul simplu prin care economia semnalizeaza ca incepe sa se (supra) incalzeasca. Banca centrala, foarte ciudat de altfel, spune ca va permite inflatiei sa creasca mult peste tinta pana sa intervina cu cresterea dobanzilor.

Ads

Eu nu cred ca BNR nu-si va respecta mandatul - stablitatea preturilor cu inflatie de 2,5%. Urmeaza dobanzi mai mari, si asta repede", a adaugat el.

In opinia lui Florin Citu, "din 2015 economia Romaniei a intrat exact in scenariul care a dus la criza din 2009-2010".

"Fara investitii si fara o relaxare pe piata fortei de munca (mai multi oameni) economia se prabuseste in cateva trimestre. Problema este ca se prabuseste in conditii mult mai proaste ca cele din 2008. Cu o datorie publica de aproape 4 ori mai mare si cu romani care nu stiu cum sa paraseasca tara mai repede", a subliniat senatorul.

Citu i-a transmis lui Liviu Dragnea ca rata somajului mica arata ca "romanii fug din tara, nu ca apar locuri noi de munca".

"Dragnea si ai lui se lauda cu o crestere economica 'record'. Dar romanii care pleaca, investitorii straini si cei autohnoni vad ca este singurul lucru cu care se pot lauda acesti impostori. La orice altceva Romania se afla la coada oricarui clasament.

Liviule, rata somajului mica arata ca romanii fug din tara nu ca apar locuri noi de munca. Nu trece rata somajului la pozitive!", a precizat vicepresedintele PNL.

In incheiere, liberalul a mai spus ca Romania este ultima tara din UE la capitolul productivitate.

"Romania este ultima la productivitate, numar de km de autostrada, PIB/capita, calitatea serviciilor publice, libertate economica si exceleaza la grad de saracie, coruptie, birocratie, hartuirea contribuabilui de stat. Acestea sunt lucrurile care au nevoie imediata de solutii din partea noastra!!! Dragnea nu le are", a conchis Florin Citu.