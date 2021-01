Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB. Este este a doua cea mai mare din zona euro, dupa cea a Greciei

Noua estimare reflecta impactul unui pachet de stimulare in valoare de 32 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari) anuntat saptamana aceasta, care va duce deficitul bugetar din 2021 la 8,8% din productia nationala, in crestere fata de nivelul de 7% vizat anterior, transmite Reuters.Cheltuielile suplimentare vor fi folosite pentru a sprijini serviciul national de sanatate greu de finantat, pentru a finanta subventii si programe destinate intreprinderilor fortate sa inchida operatiunile din cauza blocarii coronavirusului si pentru a asigura acoperirea amanarii termenelor de plata a impozitelor.Guvernul isi va actualiza obiectivele referitoarela datorie si deficit in aprilie.Datoria publica uriasa a guvernului de la Roma este a doua cea mai mare din zona euro dupa cea a Greciei. Cu toate acestea, in pofida prognozelor mai mari pentru 2021, cifra datoriei pentru 2020 se asteapta sa fie mai mica decat cea estimata anterior, a spus sursa, cerand sa nu fie numita.Roma se asteapta acum ca raportul datorie si PIB sa fie de 156,5% in 2020, sub obiectivul oficial stabilit in septembrie, de 158%, care anterior era cel mai inalt nivel de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Deficitul din 2020 este estimat intre 10,5% si 10,8% din productia nationala. Cifrele finale ale deficitului si datoriilor pentru anul trecut vor fi publicate de biroul national de statistica, ISTAT, in luna martie.Citeste si: