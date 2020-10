Citu, despre evolutia PIB: "Sunt date foarte bune care sustin scenariul de baza cu o revenire in V a economiei"

"Astazi INS a anuntat ca desi economia a fost in stare de urgenta in aproape tot trimestrul II au existat contributii pozitive la cresterea economica din: constructii - 0,3 puncte procentuale, IT - 0,6 puncte procentuale, administratie publica - 0,3 puncte procentuale", a mentionat Florin Citu.Potrivit acestuia, "cele mai importante informatii vin de la investitii si exporturi nete.""Investitiile au avut in perioada de criza o contributie pozitiva de 0,5 puncte procentuale (a fost revizuita de la 0,4 puncte procentuale) initial. Este evident ca strategia de a canaliza cat mai multe resurse spre investitii, 30 de miliarde lei in 9 luni si cea mai mare suma din ultimii 10 ani, a functionat. In ceea ce priveste exporturile nete, contributia negativa a fost redusa cu 0,4 puncte procentuale, ducand la un impact negativ mult mai mic pentru PIB. Sunt date foarte bune care sustin scenariul de baza cu o revenire in V a economiei din trimestrul III 2020", a mai scris ministrul Finantelor.Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii (2) publicate vineri de INS.Datele provizorii publicate in septembrie de Statistica indicau faptul ca Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020.Conform comunicatului INS, fata de acelasi trimestru din anul 2019, PIB-ul a inregistrat o scadere cu 10,3% pe seria bruta si cu 10,2% pe seria ajustata sezonier.