Dupa un prim trimestru de supravietuire, analistii vad cea mai drastica scadere de PIB a ultimelor doua decenii, pentru Romania

Calitatea de membru UE, sectorul industrial competitiv si mediul de afaceri relativ bine dezvoltat, impreuna cu relatiile internationale destul de bune au ajutat in ultimii ani economia Romaniei. Astfel chiar si cu o crestere reala a PIB-ului in scadere de la + 7,1% in 2017 la + 4,4% in 2018, si + 4,1% in 2019 se prefigura faptul ca economia supraincalzita incepea sa se stabilizeze.Aceasta perspectiva a fost insa schimbata de aparitia crizei globale Covid-19 in primul trimestru al anului 2020, care a afectat din ce in ce mai mult economia romaneasca pe diverse canale, cum ar fi: intreruperi ale lantului de aprovizionare din industrie, in special in sectorul auto; scaderea cererii externe; inchiderea frontierelor); carantina in interiorul tarii. Cu toate acestea, datorita cererii interne puternice din primele doua luni ale anului, economia tot a reusit sa marcheze un trend ascendent, dar moderat in primul trimestru. Insa, indicatorii de frecventa inalta sugereaza faptul ca productia s-a contractat brusc in luna martie si mai departe, cu rate record in luna aprilie. Desi masurile de restrictie au fost gradual mai permisive de la mijlocul lunii mai, este asteaptata o deblocare treptata a economiei care va dura cel putin pana la sfarsitul anului 2020.Instabilitatea guvernului, arieratele companiilor de stat, vulnerabilitatile sectorului bancar, datoriile ridicate ale sectorului privat (in special in valuta), cresterea rapida a deficitului de cont curent in timp ce intrarile nete din investitii straine directe scad si sarcina datoriei externe ridicate sunt puncte slabe deja semnalate care se adauga efectelor crizei COVID-19.Analistii Euler Hermes considera ca PIB-ul anual va scadea cu aproximativ -5,5% in 2020, urmand ca in anul 2021 sa inregistreze o crestere de + 4%. Astfel, nivelul PIB-ului real din 2019 nu va fi atins inainte de anul 2022 cel mai devreme.