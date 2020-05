Economia Germaniei, in picaj: Cel mai mare declin trimestrial din ultimii 10 ani

Ziare.

PIB-ul Germaniei s-a contractat cu 2,2% in primul trimestru din 2020, fata de ultimele trei luni ale anului 2019. Este cel mai mare declin trimestrial din ultimii zece ani.Economia Germaniei s-a redus cu 2,3% in perioada ianuarie-martie fata de aceeasi perioada din 2019, inregistrand o crestere anuala de 0,4% in trimestrul IV, arata CNBC. Astfel, Germania este in recesiune si ceea ce vine este mai rau, considera Claus Vistesen, economist-sef in cadrul Pantheon Macroeconomics pentru regiunea zonei euro."Economia Germaniei era pe marginea recesiunii de la inceputul anului 2019, dar acum nu se mai poate ascunde", a spus el."Pentru comparatie, scaderea PIB-ului in Franta si Italia a fost mult mai profunda, de 5,8% si, respectiv, 4,7%. Acest lucru s-ar fi produs in parte deoarece masurile stricte de distantare sociala nu au fost introduse in Germania pana pe 22 martie, comparativ cu 10 martie, de exemplu, in Italia.Iar lockdown-ul a fost, de asemenea, mai putin strict in Germania, ceea ce a permis sectorului constructiilor, de exemplu, sa inregistreze o expansiune de 1,8% in martie", a spus si Jack Allen-Reynolds, economist la Capital Economics, citat de The Guardian.