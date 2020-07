Economia Israelului, afectata puternic de criza COVID. Banca centrala estimeaza pentru 2020 un deficit de 13 % din PIB

Guvernul a aprobat deja un ajutor de 100 de miliarde de sekeli (29 de miliarde de dolari), din care a fost alocat doar jumatate, provocand protestele a mii de oameni, sambata seara, la Tel Aviv, impotriva unei reactii incompetente a guvernului la criza economica.Rata somajului a crescut pana la 27% dupa masurile de izolare impuse de autoritati in luna martie, dar intre timp a scazut la 21%, pe masura ce oamenii si-au reluat activitatile.In urma cu o saptamana, premierul Benjamin Netanyahu a anuntat un nou pachet de masuri pentru israelienii care si-au pierdut locurile de munca din cauza crizei coronavirusului, afirmand ca masurile vor oferi o plasa de siguranta pentru anul urmator.Yaron a spus ca cheltuielile vor fi de 15 miliarde de sekeli in 2020 si de 27 de miliarde de sekeli in 2021. In consecinta, deficitul bugetar va fi de aproximativ 13% din PIB in acest an si de 7% din PIB in 2021.Inainte de al doilea program de stimulare, deficitul bugetar era estimat la 11% din PIB pentru 2020, in crestere de la 3,7% din PIB in 2019.Raportul dintre datoria publica si PIB va urca la 76% in 2020 si sa 78% in 2021, de la aproximativ 60% in 2019.Banca Israelului, care acum o saptamana a mentinut dobanda de politica monetara la 0,1% si a extins un program de achizitii de obligatiuni pentru a include si obligatiunile corporative, in scopul suplimentarii lichiditatilor din piata, anticipeaza pentru acest an o contractie a economiei de 6%.