In ciuda pandemiei, economia Elvetiei a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 40 de ani

Economia elvetiana a inregistrat in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii in conditiile in care activitatea comerciala si-a revenit din colapsul cauzat de masurile de lockdown, scrie Bloomberg, citat de Mediafax.Cresterea consumului si a investitiilor in echipamente si constructii a determinat o crestere cu 7,2% a Produsului Intern Brut.Cresterea este cu atat mai spectaculoasa cu cat, in trimestrul anterior, economia s-a prabusit cu 7%. In pofida recuperarii record, economia este cu aproximativ 2% mai mica decat era inainte de pandemie.Diferenta este mult mai mica decat decalajele observate la marile economii din zona euro "In comparatie cu tarile vecine, economia elvetiana a reusit sa faca fata pana acum crizei coronavirusului relativ nevatamata", arata secretariatul de stat pentru afaceri economice.