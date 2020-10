Ministrul Finantelor, despre pachetul de sustinere a economiei: "O sa depaseasca 7% din PIB"

"Fara precedent in Romania! Pachetul de sustinere a economiei o sa depaseasca, ATENTIE, 7% din PIB pana la finalul anului. Deja in primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)", scrie Citu pe Facebook.El afirma ca sumele injectate suplimentar in economie de guvernul PNL sunt:- 14,4 miliarde prin masuri fiscale- 250 de milioane lei bonificatii la plata impozitului pe profit- 3,2 miliarde lei rambursare TVA in plus fata de anul trecut- 6,9 miliarde lei cheltuieli cu investitiile mai mari ca anul trecut (cea mai mare suma din ultimii 10 ani si mai mult decat s-a cheltuit in 2016 sau 2017 tot anul)- 9,8 miliarde lei cheltuieli legate direct de COVID-19"La aceste cheltuieli de la buget adaugam programe de garantii de aproximativ 30 miliarde lei - 2.9% din PIB. Bani care ajung in economie prin intermediul sistemului financiar bancar si sunt garantati de stat.Nu ne oprim aici. Acest program MASIV de stimulare a economiei a stopat declinul economiei in 2020 (evitam recesiunea tehnica) si garanteaza o crestere economica puternica in 2021", conchide ministrul Finantelor.