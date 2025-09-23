Premiera istorica in China: PIB-ul a scazut cu 6,8% in primul trimestru

Vineri, 17 Aprilie 2020, ora 08:20
4078 citiri
Premiera istorica in China: PIB-ul a scazut cu 6,8% in primul trimestru
Foto: Arhiva Pixabay

Economia Chinei s-a contractat in trimestrul intai pentru prima data in istoria sa, cu o scadere de 6,8% pe un an, provocata in cea mai mare parte de pandemia de COVID-19 care practic a blocat activitatea tarii, potrivit datelor statistice oficiale publicate vineri.

Aceasta scadere este mai putin pronuntata decat previziunile unui grup de analisti consultati de AFP (-8,2%).

Este vorba despre cea mai proasta performanta de la inceputul publicarii trimestriale a PIB in anii 1990. In ultimul trimestru din 2019, cresterea a fost de 6% anual.

In termeni anuali, China nu a mai cunoscut contractie a PIB din 1976.

Desi discutabile, datele despre PIB-ul chinez sunt intotdeauna analizate in profunzime, data fiind ponderea tarii in economia lumii.

In plina raspandire a coronavirusului in lume, China "trebuie sa infrunte noi dificultati si provocari pentru a reporni activitatea si productia", a admis in fata presei un purtator de cuvant al Biroului national pentru statistica, Mao Shengyong.

