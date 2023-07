Romania si Bulgaria, cel mai mic PIB/locuitor din UE, in 2009

Valoarea Produsului Intern Brut pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumparare standard (PPS) in Romania s-a situat, in 2009, la 45% din media Uniunii Europene, tara noastra ocupand penultimul loc in UE, inaintea Bulgariei, unde valoarea PIB/locuitor exprimat in PPS a fost de 41% din media UE, potrivit unei estimari preliminare publicata, luni, de Oficiului European de Statistica.

Comparativ, in 2008, PIB/locuitor exprimat la paritatea puterii de cumparare standard (PPS) in Romania s-a situat la 46 la suta din media UE, iar in Bulgaria la 40 la suta din media UE.

Si in 2009 cea mai prospera tara membra a blocului comunitar a fost Luxemburg, unde PIB/locuitor exprimat in PPS a fost de peste doua ori si jumatate mai mare (268 la suta) fata de media din UE, in crestere fata de 253 la suta in 2008.