Tehnologia 5G ar putea avea o contributie de 1,3 trilioane de dolari la PIB-ul global pana in 2030

Conform raportului "The global economic impact of 5G. Powering your tomorrow", avand in vedere amploarea potentialului economic, fiecare organizatie va avea nevoie de un plan pentru implementarea 5G in urmatorii de cinci ani, pentru a maximiza oportunitatile.In acelasi timp, adoptarea 5G va impune companiilor si guvernelor sa ia in considerare noi abordari ale reglementarilor, concentrandu-se asupra sigurantei in utilizarea tehnologiei.Datele centralizate de PwC releva faptul ca, la nivel regional, America de Nord va inregistra cel mai mare procent de crestere a PIB , urmata de Asia si Oceania, Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA).Totodata, la nivel sectorial, se preconizeaza ca SUA si Australia vor castiga cel mai mult din aplicatiile 5G pentru servicii financiare, India din cele pentru utilitati, iar China si Germania in industria prelucratoare. In ceea ce priveste impactul economic global al tehnologiei 5G , jumatate din acesta, respectiv 530 miliarde dolari, va fi generat de transformarile sectorului de sanatate si asistenta sociala."Accelerarea telemedicinei in timpul pandemiei COVID-19 a oferit o alta perspectiva asupra viitorului asistentei medicale, dovedindu-si eficienta atat in relatia cu pacientii, cat si la nivelul costurilor. Aplicatiile 5G includ monitorizare si consultatii de la distanta, schimb de date intre spitale in timp real, comunicarea medic-pacient imbunatatita si automatizare in spitale pentru a reduce costurile", se mentioneaza in raport.In plus, alte industrii care vor beneficia de utilizarea 5G sunt: Utilitatile, Media si Divertisment, Productia si Serviciile financiare reiese din analiza PwC.