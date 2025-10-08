Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:42
628 citiri
Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu aproape 35.000 în august față de luna precedentă. FOTO vocea.md

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în august mai mic cu 43.707 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 801.829 (minus 34.190 faţă de iulie 2025), iar dintre acestea 586.748 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 31.963 angajaţi, comparativ cu iulie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 277.083 (minus 31.046 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne – 126.539 (minus 653), Ministerul Apărării Naţionale – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanţelor – 24.133 (minus 95) şi Ministerul Sănătăţii -18.333 (minus 22).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.785 de posturi (minus 42 comparativ cu iulie 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.169 (minus 249), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.127 de posturi ocupate (minus 1.936).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în august 2025, 466.972 de persoane (minus 572 comparativ cu iulie 2025), dintre care 286.170 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 491) şi 180.802 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 81).

Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe
Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe
Ministerul Finanţelor foloseşte o nouă modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar: împrumuturile private discutate direct cu marile bănci. Acesta este cazul de...
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
Săptămâna în curs este una importantă pentru finanțele din România, în contextul în care pe data de 10 octombrie va avea loc reuniunea miniștrilor de Finanțe UE, ECOFIN, în cadrul...
#economie, #administratie publica, #Ministerul Educatiei, #MApN, #mai , #administratie locala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  2. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  3. Banca Mondială reduce prognoza pentru România – TradeVille
  4. Puternicele Bank of America și Goldman Sachs oferă României împrumuturi care girează credibilitatea țării noastre. Noua metodă a Ministerului de Finanțe
  5. Zi decisivă pentru ratele românilor. Banca Națională este așteptată să comunice o decizie importantă care afectează major nivelul de trai
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Cât de accesibile sunt programele românești menite să ajute tinerii să își cumpere o casă. În cazul ANL, reguli și mai stricte pentru medici și profesori
  8. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  9. "În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
  10. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată