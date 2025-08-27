Interminabila dispută a capitalului social necesar înființării unei firme. Consultant fiscal: „Sunt mofturi, iar IMM-urile se supără degeaba”

Discuția privind majorarea capitalului social pentru înființarea unei firme la 8.000 de lei a născut dispute în mediul antreprenorial, cu voci pro și contra acestei măsuri.

Urmare a acestui fapt, în coaliția de guvernare s-a ajuns la ideea de a se crea un prag diferențiat pentru înființarea unui SRL, în condițiile în care la finalul săptămânii ar urma să se adopte, în sfârșit, pachetul 2 de măsuri fiscale, cu mai multe variante vehiculate în rândul oficialilor, una dintre ele fiind următoarea:

- 500 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de maximum 400.000 de lei;

- 5.000 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de până la 7 milioane de lei;

- 90.000 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Discuțiile pe subiect sunt „mofturi”, atât din partea ministrului, cât și a IMM-urilor

„Majorarea capitalului social la 8000 de lei este un moft al ministrului”, a arătat, din nou, pentru Ziare.com consultantul fiscal Adrian Bența, care exprimase deja o opinie similară.

În al doilea rând, arată acesta, disputa pe acest subiect este un „moft” al IMM-urilor, care, în opinia lui Adrian Bența, „se supără degeaba”, din moment ce capitalul social „uriaș” îl folosești „mâine”.

Ads

Totodată, acesta se întreabă ce firmă nu are 8.000 de lei, adăugând faptul că nu poți să faci afaceri de milioane de euro când nu ai 8.000 de lei.

„Până la peste 7 milioane de lei să ai 5.000 de lei capital social? Adică tu faci afaceri de aproape două milioane de euro și pui capital social de o mie de euro? Sumele sunt total disproporționate. Ori îl lăsau un euro, ca în Germania, ori în Franța, ori îl faci aproape 1600 de euro, cât înseamnă 8000 de lei, subiectul este deplasat, total greșit”, crede consultantul fiscal.

De asemenea, în context, trebuie reamintit faptul că obiectul disputei actuale, capitalul social, a fost de minimum 200 de lei până în noiembrie 2020, când a fost redus la 1 leu prin Legea nr. 223/2020.

„Din 1990 până acum câțiva ani am avut capital social 200 de lei. Nu s-a întâmplat absolut nimic, sunt firme cu 200 de lei capital social care fac afaceri de zeci de miliarde de euro. Dacă crești capitalul social la 8000 de lei combați evaziunea fiscală?”, mai spune Adrian Bența.

Ads

Concluzia, din punctul acestuia de vedere, prin urmare, este că sunt „mofturi”.

Cât despre întrebarea ridicată de Ziare.com, de ce s-a ales inițial pragul de 8.000 de lei, acesta spune că ar fi vorba despre funcționari care sunt plătiți cu 8.000 de lei și „atât percep dumnealor viața economică a acestei țări”.

„Este de bun augur să avem un capital social mai mare. Și poate nu toți ar mai deveni administratori”

În context, este de asemenea relevant de menționat faptul că cel mai comun tip de societate formată în Franța este Société par actions simplifiée (SAS), care este similară cu o societate cu răspundere limitată. Astfel, o SAS, în Franța, necesită cel puțin un acționar și un director și are un capital social minim de 1 euro.

De asemenea, în Germania, cele mai des întâlnite forme de organizare juridică a firmelor sunt GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) și UG (Unternehmergesellschaft), principala diferență dintre acestea fiind dimensiunea capitalului social.

Astfel, în timp ce pentru un GmbH este nevoie de un capital de bază de 25.000 €, un UG, cunoscută și ca mini-GmbH sau mică societate cu răspundere limitată, le permite antreprenorilor să înceapă o afacere cu un capital social minim, chiar și de 1 euro.

Ads

Revenind însă la disputa din România, opinia consultantului fiscal Adrian Bența este împărtășită, de altfel, și de consultanta fiscală Nicoleta Barbu, care atrage atenția că nu ai cum să pleci la drum fără capital suficient, mai ales că acesta nu rămâne acolo, fiind, practic, o sumă pe care o folosim în desfășurarea activității.

Prin urmare, spune aceasta, este imposibil să ai o societate cu o cifră de afaceri așa mare care să nu aibă bani.

„Gândiți-vă că ar fi o societate de leasing și nu ar avea un capital social. Mergeți, vă luați o mașină, plătiți doi ani și aveți termenul de trei ani al leasingului, dar după doi ani societatea intră în insolvență și mașina nu mai este a dumneavoastră. Ori având un capital social mare, are de unde să-și acopere eventualele pierderi. Mie mi se pare normal ca atunci când îți iei o mașină în leasing, sau o clădire în leasing, societatea respectivă, teoretic cu o cifră de afacere mare, să aibă un capital social suficient”, spune aceasta.

Ads

Consultanta fiscală subliniază, prin urmare, încă o dată, faptul că acest capital social este, practic, în evidența contabilă, dar noi îl folosim în activitatea de zi cu zi fără nicio problemă.

Așadar, adaugă aceasta, banii nu rămân în așteptare, blocați undeva, nu e un depozit de care nu te poți atinge.

În concluzie, spune Nicoleta Barbu, este de bun augur, din punctul său de vedere, ca societatea să aibă un capital social mai mare, adăugând totodată că în felul acesta „poate nu s-ar mai face toată lumea administrator fără să cunoască niște noțiuni minimale”.

Nu în ultimul rând, aceasta și-a exprimat opinia și asupra proiectului oficialilor de a veni cu praguri la înființarea societăților, practic așa-numitul capital diferențiat.

„Cu capitalul diferențiat, problema este următoarea: firmele mici ar avea un capital social de 500 de lei, care este 'ceva ca să fie'. Eu cred că și acestea ar putea să aibă un capital social mai mare, dar nu atât de mare cât pentru cele care au un volum de activitate, o cifră de afaceri mai mare. Cred că și pragul acela de 500 de lei ar putea să crească și să rămână două praguri eventual. Nu este un capăt de țară”, spune consultanta fiscală.

Ads

Prin urmare, explică aceasta, ar putea, în esență, să rămână două praguri, 5000 de lei pentru cei cu o cifră de afaceri mai mică și un prag mai mare, urmând să fie stabilit de Guvern, pentru cei cu activitate economică mai importantă.

Cât despre primul prag vehiculat, de 500 de lei, aceasta spune că, din punctul său de vedere, nu este nicio problemă să fie mărit, fiind mult prea puțin în raport cu activitățile economice derulate.

Asemenea consultantului Adrian Bența, și Nicoleta Barbu crede însă că întreaga discuție privind noile praguri pentru înființarea societăților este neavenită, în societate existând cu totul alte probleme de care ne-am putea plânge, dar nu și de aceasta, în ideea exprimată anterior și de Adrian Bența, conform căruia pragul de 200 de lei a funcționat mult timp bine-mersi, iar o astfel de creștere nu va atenua neapărat evaziunea fiscală.

Ads