Premieră istorică în SUA: Marii miliardari plătesc o cotă de impozit pe veniturile totale mai mică decât americanii din clasa muncitoare!

Un nou scandal de proporții scutură opinia publică americană, după un editorial publicat într-o prestigioasă publicație în care se arată că marii miliardari din SUA sunt taxați pe venituri mai puțin decât americanii de rând.

Situația este o amenințare la adresa democrației americane, susține autorul analizei, în condițiile în care ”se formează un val de sentiment politic concentrat pe eliminarea inegalității care corodează societățile”.

Iar introducerea unui impozit minim unitar pentru cei superbogați ar fi doar un prim pas necesar pentru a evita o degradare suplimentară a situației.

”Este timpul să taxăm miliardarii”

O analiză publicată recent de renumitul economist Gabriel Zucman arată că, în 2018, miliardarii americani au plătit o cotă efectivă de impozitare mai mică decât americanii din clasa muncitoare pentru prima dată în istoria SUA.

Publicată în The New York Times cu titlul ”Este timpul să taxăm miliardarii”, analiza lui Zucman remarcă faptul că miliardarii sunt atât de puțin taxați, în raport cu averea lor imensă, deoarece ”trăiesc din averea lor” – mai ales sub formă de acțiuni – mai degrabă decât din venituri de natură salarială.

Câștigurile din acțiuni nu sunt în prezent impozitate în SUA până când activul de bază nu este vândut, lăsând miliardari precum fondatorul Amazon, Jeff Bezos și CEO-ul Tesla, Elon Musk – o pereche care concurează frecvent pentru a deveni cel mai bogat om de pe planetă – cu foarte puține venituri impozabile.

”Dar ei pot face în continuare achiziții uimitoare prin împrumuturi din activele lor”, a remarcat Zucman. ”Domnul Musk, de exemplu, și-a folosit acțiunile din Tesla ca garanție pentru a obține aproximativ 13 miliarde de dolari în împrumuturi fără taxe pe care să le aloce pentru achiziția lui Twitter”.

Epoca de Aur pentru superbogați

În anii 1960, cei mai bogați 400 de americani aveau o impozitare pe venituri de peste 50%. Ratele de impozitare mai mari pentru cei bogați au ținut sub control inegalitatea și au contribuit la finanțarea creării de rețele de siguranță socială, cum ar fi Medicare, Medicaid și voucherele alimentare, arată analiza citată.

Astăzi, superbogații controlează o parte mai mare din bogăția Americii decât în timpul Epocii de Aur a Carnegies și Rockefellers.

Asta se datorează parțial pentru că impozitele pentru cei bogați s-au redus. În 2018, cei mai importanți miliardari ai Americii au avut o cotă de impozitare a veniturilor totale de doar 23%, inferioară celei aplicate americanilor din clasa muncitoare, care este de 24%.

SUA, țara miliardarilor

Din 2018, ultimul an examinat în analiza lui Zucman, bogăția miliardarilor la nivel mondial a explodat pur și simplu, în timp ce salariile angajaților au fost în mare parte în stagnare.

Începând de luna trecută, existau un număr record de 2.781 de miliardari la nivel mondial, cu active combinate de 14,2 trilioane de dolari.

SUA au mai mulți miliardari decât orice altă țară, cu 813 persoane având o avere totală de 5,7 trilioane de dolari.

