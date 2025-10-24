Trei lovituri dure pentru buzunarele românilor. Cum a început să ne afecteze vizibil criza politică internă și presiunea geopolitică din regiune

La câteva luni după primele măsuri luate de Guvern pentru reechilibrarea deficitului bugetar, deși societatea civilă și Consiliul ECOFIN încă așteaptă definitivarea discuțiilor din coaliție și rezolvarea problemelor constituționale cu o bună parte din celelalte pachete de reforme propuse de Executiv, efectele de fond ale scumpirilor se văd deja în buzunarele românilor.

Însă presiunile vin treptat și din extern, considerând că, pe lângă accizele care vor continua să se scumpească, deciziile luate de Uniunea Europeană și de SUA pentru a sancționa Rusia și pentru a forța discuțiile de pace pe frontul ucrainean se văd și în scumpirile de pe piața petrolului, care mai devreme sau mai târziu se vor regăsi și în prețurile afișate la pompă. Între timp, fluctuațiile economice, dobânda de referință rămasă la cele mai ridicate cote din Europa și inflația mare mențin costurile împrumuturilor la care românii au acces la cote aproape prohibitive.

Prețuri ridicate, costul vieții și la cât a ajuns coșul zilnic de cumpărături pentru români

Potrivit unor date recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS), suma necesară unei familii cu doi copii, pentru un trai decent, a crescut cu 900 de lei într-un an, până la 11.370 lei pe lună, în timp ce o persoană singură ar avea nevoie de cel puțin 4.322 de lei pentru a-și acoperi nevoile lunare.

Costul vieții, cu alte cuvinte, a crescut doar în septembrie cu aproape 9% față de nevoile românilor de anul trecut, la nivel statistic. În termeni nominali, pentru o familie cu un copil, costul coșului minim de cumpărături ajunge la 9343 de lei pe lună, iar o familie fără copiii plătește anul acesta 7.000 de lei pentru un trai decent, spune INS.

În general, astfel de statistici realizate de INS sunt calculate pe baza unui coș minim care include cheltuielile periodice necesare pentru nevoile de bază, și anume mâncarea, utilitățile și costurile pentru întreținerea locuinței, îmbrăcămintea și igienă personală. Tot aici ar trebui să intre și costurile pentru sănătate, educație, transport, comunicații, recreere și cheltuielile neprevăzute, iar în ultimul an s-au putut vedea, defalcat, scumpiri la nivelul tuturor acestor tipuri de cheltuieli.

Practic, cu atât mai mult cu cât salariul minim net nu depășește în România în acest moment 2.574 de lei, un adult singur avea nevoie de 4.322 de lei pentru un trai decent, așa cum am amintit mai sus, ceea ce înseamnă aproape dublu față de cât reușește statul să impună la nivel minim.

IRCC din octombrie limitează accesul românilor la împrumuturi

Venitul total mediu lunar pe gospodărie a fost în trimestrul II 2025 de 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei/ persoană, iar în proporție de aproape 70% din total, veniturile salariale au rămas principala sursă pentru români, restul fiind date de veniturile din prestații sociale (ajutoare sau pensii) care au scăzut în trimestrul al II-lea la 19,4%, față de trimestrul I când erau 20,5% din total. Potrivit INS, gospodăriile din mediul urban au avut un venit mediu lunar de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în mediul rural, iar raportat la persoană, diferența este și mai vizibilă, 4.572 lei în mediul urban, față de aproximativ 3.000 lei în mediul rural.

Acesta este contextul economic în care a fost calculat IRCC-ul de la 1 octombrie, care reprezintă practic, în prezent, rezultatul fluctuațiilor violente ale cursului valutar de peste 5,2 lei/euro din luna mai, de după primul tur al alegerilor prezidențiale. Conform unei analize recente însă, IRCC în valoare de 6,06%, cel mai ridicat nivel din 2019, devine și un procent prohibitiv pentru sumele la care au acces românii când vine vorba de accesarea unui împrumut bancar.

Mai exact, necesarul veniturilor este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât până la 1 octombrie, iar un salariu minim pe economie permite contractarea unui împrumut de maximum 150.000 de lei, adică 30.000 de euro, pentru că, păstrându-se limitele maxime de îndatorare din venit, în contextul în care veniturile românilor nu cresc, iar un IRCC mai mare creează automat rate lunare mai mari, suma care poate fi accesată la nivel maxim scade.

„Pentru românii care câștigă salariul minim pe economie, 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opțiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În aceste condiții, suma maximă împrumutată, tot pentru un credit ipotecar, tot pe 360 de luni, este 150.000 lei, dacă persoana nu are alte datorii active”, a declarat Valentin Anghel, Fondator & CEO AVBS Broker de Credite, pentru Economica.net.

Astfel, românii sunt sfătuiți să țină cont de faptul că piața creditelor traversează o perioadă în care planificarea financiară devine mai importantă ca oricând. „Românii trebuie să își verifice periodic eligibilitatea și să compare ofertele disponibile, pentru a evita riscul de supraîndatorare. Printr-o analiză profesionistă și asistență financiară personalizată, fiecare client poate descoperi soluții potrivite profilului său, fie că vorbim despre refinanțare, restructurare sau renegocierea condițiilor de credit. Astfel, credem că o decizie financiară bine fundamentată începe cu accesul la informație corectă și la expertiză de specialitate, iar rolul brokerilor de credite este astăzi mai important ca oricând”, a declarat Valentin Anghel, a mai declarat Valentin Anghel, pentru sursa citată.

Plinul de benzină deja era în creștere, iar lunile următoare presiunile geopolitice se vor alătura accizelor mai ridicate

Cotațiile la țiței au crescut joi dimineață, pe 23 octombrie, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, sporind temerile privind perturbările de pe piață. Potrivit Bloomberg, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 3,75%, la 64,94 dolari, fiind a treia sesiune de creștere consecutivă pentru prețul barilului de petrol Brent.

Subtextul acestor fluctuații este dat tocmai de faptul că președintele american, Donald Trump, a amânat impunerea unor sancțiuni majore o vreme, însă în cele din urmă a susținut ultimul pachet de sancțiuni propus de Comisia Europeană împotriva petrolului rusesc. Compania controlată de stat Rosneft, condusă de aliatul lui Vladimir Putin, Igor Sechin, și firma privată Lukoil sunt cei mai mari producători de petrol din Rusia, împreună fiind responsabile pentru aproape jumătate din exporturile totale de țiței ale țării, conform calculelor Bloomberg, iar veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu.

Astfel, la doar câteva zile după ce tranzacțiile se închiseseră la cele mai scăzute valori din 2021 încoace și după ce pe 20 octombrie barilul de Brent închisese la aproximativ 61 de dolari, cotațiile au început să se consolideze și pe piețele asiatice joi, 23 octombrie, urcând la 64,35 dolari la ora 00:45 GMT și continuând să crească pe parcursul zilei, depășind pragul de 66 de dolari pe baril la mijlocul sesiunii de tranzacționare.

Analiștii se așteaptă ca sancțiunile să majoreze costurile pentru vânzarea țițeiului firmelor rusești, și să afecteze mai mulți cumpărători importanți, inclusiv India, cu atât mai mult cu cât cel mai recent pachet de sancțiuni, care „nu va fi ultimul”, potrivit vicepreședintei Comisiei Europene Kaja Kallas, include și restricții asupra a 117 nave rusești, cărora le va fi interzis accesul în porturile Uniunii Europene.

Amintim că în momentul în care cotația țițeiului pe piețele de import-export crește, costurile de producție a carburanților cresc automat, la rândul lor, în condițiile în care marja brută de rafinare (diferența dintre prețul produsului finit și cel al țițeiului) se comprimă, ceea ce împinge prețul final și mai sus. Astfel, dacă se adaugă și un leu mai slab față de dolar, importurile se scumpesc la rândul lor, toate acestea fără luarea în calcul a accizelor și a TVA.

