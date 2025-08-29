Chiar au românii cele scumpe facturi la energie din Europa? Mit demontat de un fost ministru: "Nu este o comparație onestă". De ce au sărit prețurile în ultima perioadă

Faptul că România importă energie mai scumpă decât exportă este unul dintre motivele pentru care românii plătesc facturi mai mari. FOTO/Pixabay

Discuția privind majorarea prețurilor la energie a acaparat societatea în ultima perioadă, ministrul de resort Bogdan Ivan ieșind cu declarații publice în care a afirmat că România plătește printre cele mai mari prețuri la energie din Europa.

Aceasta nu a fost, însă, singura sa declarație pe acest subiect, ci și faptul că România importă prețuri la energie mai mari și de 1000 de ori decât exportă, precum și că situația facturilor la energie este atât de gravă încât acest subiect ar urma să fie împins pe masa CSAT.

Afirmația conform căreia România ar avea printre cele mai mari prețuri la energie din Europa a fost contrazisă însă într-o intervenție pentru Ziare.com de fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja.

„Pe datele Eurostat, dacă ne uităm la prețul per MW/oră, suntem undeva la jumătatea clasamentului actualmente, în ultimii 3 ani am avut al patrulea cel mai ieftin gaz, pe care îl avem și azi pentru că este în continuare plafonat, și a cincea cea mai ieftină energie electrică. Domnul Ivan invocă un clasament care compară prețul cu puterea de cumpărare, doar că nu este o comparație onestă, pentru că energia, ca s-o produci, are niște costuri care nu depind de puterea de cumpărare a unei țări. Sunt țări foarte sărace care-și produc energia scump și țări foarte bogate care-și produc energia ieftin”, a explicat fostul ministru.

Exportăm ieftin și importăm scump – lanțul de cauzalitate care conduce la facturi mai mari

Pe același subiect, într-o intervenție separată pentru Ziare.com, un alt fost ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a explicat că problema prețurilor la energie este serioasă, acesta stabilind o legătură clară de cauzalitate între creșterea prețului la facturi și faptul că România, în esență, exportă energie ieftină și importă energie scumpă.

„Pe termen scurt, dacă ne uităm în fiecare zi, ceea ce se poate verifica pe site-ul Transelectrica, o să vedem că în intervalul 10.00-17.00 exportăm energie. În celelalte intervale orare, importăm energie. Fenomenul nu e neapărat bun, pentru că prețurile la care exportăm sunt mai mici decât prețurile la care importăm. De ce? Pentru că exportăm în ore în care există producție fotovoltaică și importăm în ore în care nu avem producție fotovoltaică”, explică fostul ministru.

Pe de altă parte, acesta arată și faptul că, dacă noi am avea mai multe baterii (litiu-ion, n.r.) instalate, probabil acest fenomen ar fi mai redus sau nu ar mai exista.

Cu alte cuvinte, spune acesta, am înmagazina în perioade de producție mare fotovoltaică și acele baterii s-ar descărca în vârf de consum, atunci când importăm, ceea ce ar reprezenta o soluție pe termen scurt pentru remedierea situației.

Din punctul acesta de vedere, de altfel, fostul ministru arată că, paradoxal, suntem norocoși ca țară pentru că suntem una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care are pe teritoriul ei și o fabrică de producție de baterii (Prime Batteries Technology, n.r.).

„Instalarea bateriilor, eventual produse în România, ar fi și un stimulent economic pentru unul dintre jucătorii noștri industriali pe care îi avem în România. Ar avea sens și ca efect multiplicator în economie”, explică acesta.

Mai mult, adaugă Răzvan Nicolescu, bani pentru acest lucru avem „o grămadă” de la Uniunea Europeană, adăugând faptul că „stăm pe multe miliarde de la UE pe care nu le cheltuim”.

Mit dejucat: România nu importă – în medie – energie de 1000 de ori mai scumpă decât în alte țări

Această situație a fost confirmată de altfel pentru Ziare.com și de Sebastian Burduja, care a explicat că a spune că importăm mai scump decât exportăm este o realitate.

„În mod evident exportăm mai ieftin decât importăm, pentru că noi atunci când exportăm, facem asta la ore de vârf de producție, când avem energie. Și dacă avem energie, înseamnă că este oferta mare și cererea mică, pentru că consumul este mic, deci prețul este mic. Importăm seara, când nu mai bate soarele și la fel alte state din regiune. Și atunci, când este seară, consumul este mic și cererea este mare, deci, evident, prețul este mare”, a arătat Sebastian Burduja.

În același timp însă, acesta a dejucat o altă afirmație a ministrului Bogdan Ivan, preluată de altfel de presă, conform căreia România ar importa energie la prețuri de 1000 de ori mai mari decât exportă.

„Nu importăm la prețuri de 1000 de ori mai mari decât exportăm, cum a spus ministrul Bogdan Ivan, cred că a luat pur și simplu un interval orar excepțional (18.00-22.00, n.r.) în care prețul de import a fost de 1000 de ori mai mare decât cel mai mic preț de export, dar este complet irelevant. Evident, prețul e o medie. Iar prețul energiei pe tranzacțiile transfrontaliere comerciale variază de la o oră la alta”, a arătat Sebastian Burduja.

În concluzie, mai spune fostul ministru, energia importată de România este mai mare, dar cu un factor mult mai mic.

Pe de altă parte, acesta mai explică faptul că la creșterea prețurilor la energie a contribuit și un factor extern, mai precis invazia Rusiei în Ucraina.

„Invazia Rusiei în Ucraina a determinat creșteri explozive pentru prețuri la gaz, iar când crește prețul la gaz, crește și prețul la energie electrică, ele sunt legate în piață, deoarece în Uniunea Europeană prețul la energie este dat de prețul cel mai mare. Altfel spus, dacă am nevoie de 100 MW/oră și din hidro, eolian, nuclear acopăr doar 99 MW, atunci îmi lipsește un MW/oră pe care trebuie să-l acopăr din cărbune, care produce cel mai scump. Și atunci prețul pieței este dat de prețul cel mai scump, care este cărbune sau gaz, în funcție de zi”, arată fostul ministru al Energiei.

Măsuri pe termen mediu și lung pentru remedierea problemelor din energie

Totodată, fostul ministru Răzvan Nicolescu a explicat faptul că problema poate fi gestionată printr-un set de măsuri, una pe termen mai scurt, mai precis cea arătată anterior, a instalării bateriilor suplimentare, dar și altele pe termen mediu și lung.

Astfel, acesta arată că o măsură pe termen mediu este reprezentată de noile capacități de producție.

„Evident că avem nevoie de capacități noi de producție, pentru că am construit foarte puțin după Revoluție și trăim din amintirile trecutului. Sunt unele investiții chiar din lunile în care am lucrat la Guvern și sunt încă neterminate, ceea ce mi se pare foarte grav, pentru că deja au trecut 10 ani de atunci”, a explicat Răzvan Nicolescu.

Dar pe de altă parte, continuă fostul ministru, aceste investiții sunt făcute de companiile de stat, iar problema la companiile de stat este că indicatorii de performanță ai administratorilor sunt toți legați de profitabilitate.

„Ele operând, practic, niște active amortizate, toate sunt foarte profitabile. Întrebarea care se pune însă este: ce facem cu investițiile?”, continuă acesta.

Cu alte cuvinte, spune specialistul, dacă indicatorii aceștia de performanță ar fi mai mult centrați pe investiții și mai puțin pe partea de profit, atunci ar fi un lucru bun pentru dezvoltarea sectorului.

Totodată, acesta atrage atenția și către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) în ce privește situația actuală a pieței de energie.

„România în momentul de față nu are un design și o piață funcțională de energie. Suntem o așa-zisă piață de energie în care se fac foarte multe tranzacții de pe o zi pe alta, foarte multe de pe o lună pe alta și aproape nu există contracte semnate pe o durată mai mare de un an. Semnarea unor contracte pe 3-4-5 ani ar da pieței o mai mare încredere și o mai mare doză de predictibilitate”, mai spune Răzvan Nicolescu.

Nu în ultimul rând, cu privire la afirmația actualului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, conform căreia subiectul prețurilor mari la facturile de energie ar trebui dus pe masa CSAT, acesta a declarat că este bine că problema este o prioritate pentru autorități, din moment ce prețurile mari la energie înseamnă o competitivitate redusă a economiei noastre, dar și probleme de natură socială, dar nu vede, exact, care ar fi competențele CSAT pe acest subiect.

„Ideea în sine și preocuparea în sine sunt de salutat, dar dacă CSAT-ul poate să facă ceva rămâne de discutat, pentru că nu-mi dau seama care e competența CSAT-ului pe acest subiect”, a concluzionat Răzvan Nicolescu.

