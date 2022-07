Privatizarea Postei Romane, amanata pana in vara lui 2014

Guvernul a decis, miercuri, ca va incepe un nou proces de privatizare la Posta Romana in vara lui 2014, dupa incercarea esuata din aceasta saptamana, cand niciun investitor nu s-a aratat interesat de compania de stat.

Astfel, societatea va fi restructurata intr-o perioada de 180 zile, iar ofertele "ferme si angajante pentru privatizare" vor putea fi depuse pana la 30 iunie 2014, a declarat ministrul Comunicatiilor, Dan Nica, pentru Mediafax.

El a adaugat ca termenul va putea fi devansat daca se constata ca operatorul postal a devenit atractiv in urma reorganizarii.

In plus, incepand cu luna iulie, 4.458 salariati vor fi disponibilizati, reprezentand 14% din numarul actual al angajatilor companiei.

De asemenea, Guvernul va solicita Comisiei Europene acordul pentru transformarea in actiuni a datoriilor istorice ale Postei Romane, iar datoria catre ANAF, de 107 milioane lei, va fi esalonata, in baza unei ordonante de urgenta avizata deja de catre Executiv.

Privatizare esuata

Marti a expirat termenul pentru cumpararea caietului de sarcini, insa niciun investitor nu a fost interesat sa participe la licitatie.

Dezastru la Posta Romana: 4.000 de angajati concediati, niciun investitor

Directorul Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), Ion Smeeianu, a dat vina pentru acest esec pe sindicate, care au sustinut proteste ilegale in aceasta luna, precum si pe contractele paguboase si datoriile companiei.

Avand in vedere situatia de ansamblu, investitorii interesati au cerut amanarea procesului de depunere a ofertelor, a anuntat Smeeianu.

Directorul CNPR a anuntat ca vor fi dati afara 4.000 de salariati, care vor intra intr-un proces de concediere colectiva. La acestia se adauga alti aproape 500 de angajati care si-au semnat deja demisiile.

Ce datorii are Posta Romana

In prezent, Posta Romana inregistreaza datorii totale de 650 de milioane de lei, din care 107 milioane de lei reprezinta datorii nou gasite.

CNPR plateste datorii de 5,5 milioane de lei pe luna, iar, daca si aceasta noua datorie ar fi reesalonata pe 24 de luni, rata ar ajunge la 11 milioane de lei/luna, imposibil de suportat de companie, a precizat Smeeianu. Pana in mai 2013, s-au platit datorii de 44,34 de milioane de lei.

In 2012, pierderile companiei au fost de 52 de milioane de lei, din care pierderile operationale reprezinta 14 milioane de lei. Spre comparatie, in 2011, pierderile erau de 182 de milioane de lei.

In primele patru luni din acest an, in ciuda liberalizarii pietei, veniturile companiei nu au scazut decat cu 0,75 la suta fata de perioada similara din anul trecut. Astfel, a existat un venit mediu lunar de 104,9 milioane de lei.

In acelasi interval, pierderile au fost de 1,3 milioane de lei pe luna.

