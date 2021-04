Istoria unui "brand" comunist. Cum a aparut celebra masina de spalat Albalux, fabricata la Cugir dupa o licenta italiana

Uzina avea doua zone de activitate: cea speciala unde se producea armament si munitie, care functioneaza si in prezent, respectiv cea civila unde se fabricau masini de spalat si masini de cusut. Aici lucrau in special sotiile muncitorilor angajati in fabrica de armament. Pe platforma uzinei mecanice erau circa 18.000 de angajati, intr-un oras care avea 30.000 de locuitori. Jumatate dintre muncitori erau navetisti. In anul 1975, la Uzina din Cugir s-a dat in functiune o noua si moderna hala iar din 1980, pe langa masinile de spalat cu pulsator, a inceput fabricarea masinilor automate de spalat rufe. Mai intai, a intrat in fabricatie masina de spalat cu 12 programe (Automatic), iar apoi masina de spalat rufe cu 16 programe (Automatic Super). Prin amplasarea acestei hale de productie s-au asigurat conditiile pentru infiintarea celei de-a patra fabrici din cadrul I.M. Cugir, si anume Fabrica de produse electrocasnice.A fost perioada "de aur" a productiei masinilor de spalat romanesti, fabrica din Cugir producand si trimitand in tara si strainatate peste 10.000 de masini de spalat rufe in fiecare luna. Sectia MSR (Masini de Spalat Romanesti) din cadrul UM Cugir a ajuns sa numere peste 1.000 de angajati. Chiar si asa, productia nu reusea sa acopere cererea uriasa, de multe ori romanii trebuind sa apeleze la "pile" pentru a-si achizitiona masina de spalat mult dorita.Preocuparile pentru fabricarea unor masini cu tambur automate au inceput in 1977. In 1978 Nicolae Ceausescu a trimis o echipa de ingineri in Italia, o tara cu traditie in productia masinilor de spalat automate, pentru a prelua o licenta straina. S-a cumparat licenta dupa modelul masinii de spalat Sangiorgio, si astfel in 1979 a inceput productia masinilor de spalat automate la intreprinderea mecanica Cugir. S-a inceput cu masina tip "Automatic" cu 12 programe si apoi in 1981 cu "Automatic Super" cu 16 programe.In Romania comunista, masinile de spalat Automatic super cu 16 programe erau extrem de scumpe, ajungand sa coste nu mai putin de 5.500 lei, iar masina de spalat Automatic cu 12 programe sa coste in jur de 4.800 lei, echivalentul unui televizor color la acea vreme. Chiar si asa scumpe, era greu de gasit, multe fiind destinate exportului sau nomenclaturii comuniste. Masinile de spalat au fost disponibile in magazine dupa 1984.Reclama la masinile Albalux automate In 1993 tot la Cugir a inceput productia masinilor tip "Diamant" , o restilizare a primului tip de masina automata. Productia masinilor de spalat autohtone a continuat pana in 2004, la Cugir. In acelasi an, productia de masini de spalat a fost mutata la Oradea, la firma Santol, care a achizitionat brandul unde a mai rezistat doar patru ani, dupa care a fost transferata la "Metalica", tot in Oradea. In 2010, insa, productia masinilor de spalat Albalux si Diamant s-a oprit definitiv.Recent, a fost reluata productia masinii de spalat Albalux de catre o companie bihoreana. Masini vechi de spalat cu storcator exista si in prezent. Pe site-urile de specialitate sunt scoase la vanzare cu sume de cateva sute de lei.