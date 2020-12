Cata cenusa mancam de sarbatori. Un aliment esential contine ingredientul aparent exotic

Tot ce trebuie sa stim despre faina

Faina pe care o cumparam din magazin contine diverse procente de cenusa. Insa nu va ganditi ca este vorba despre cenusa care ramane in urma arderii lemnelor in semineu. Cenusa din alimente este un termen general care defineste anumite substante din componenta.Procentul de cenusa, reprezinta, de fapt, cantitatea de substante minerale continuta in 100 de unitati de masa (100 g proba), raportata la substanta uscata, conform Ordinului nr.250/531/83 din 2002 al Ministerului Agriculturii privind fabricarea, continutul, ambalarea, etichetarea si calitatea fainii de grau destinate comercializarii pentru consum uman.Conform unui studiu realizat de Asociatia Pro Consumatori (APC) , sapte din 10 romani cumpara faina alba.In functie de continutul de cenusa, faina de grau se clasifica si se defineste in urmatoarele grupe, astfel:a) faina alba este faina care are un continut de cenusa de maximum 0,65% si se fabrica in urmatoarele tipuri:- faina alba tip 480 este faina cu un continut de cenusa de maximum 0,48%;- faina alba superioara trei nule (000) este faina cu un continut de cenusa de maximum 0,48% si cu un continut de gluten umed egal sau mai mare de 28%;- faina alba tip 550 este faina cu un continut de cenusa de maximum 0,55% si cu granulatia ceruta de necesitatile tehnologice;- faina alba tip 650 este faina care are un continut de cenusa de maximum 0,65%;b) faina semialba este faina care are un continut de cenusa intre 0,66% si 0,90%. In comert /industrie se comercializeaza/foloseste tip 800 si tip 900;c) faina neagra este faina care are un continut de cenusa intre 0,91% si 1,40%. In comert/industria de panificatie se comercializeaza/foloseste tip 1250 si tip 1350;d) faina dietetica este faina care are un continut de cenusa intre 1,41% si 2,2%. In comert/industria de panificatie se comercializeaza/foloseste tip 1750 si tip 2200.Calitatea fainii de grau este in functie de natura si varietatea boabelor, de particularitatile prelucrarii lor, de destinatia fainii (pentru panificare, paste fainoase, cofetarie, etc.) si de gradul de extractie.Indicii de calitate principali ai fainii sunt: culoarea, mirosul, prospetimea, gustul, umiditatea, continutul mineral, aciditatea, granulozitatea, continutul de gluten, insusirile de panificare. Culoarea este cu atat mai inchisa cu cat gradul de extractie este mai ridicat si cu cat particulele fainii sunt mai mari. Faina trebuie sa aiba miros placut.Mirosul de mucegai, de incins se intalneste la faina din boabe vechi si la faina alterata. Pentru determinarea mirosului fainei se toarna apa incalzita la 60 de grade Celsius peste proba introdusa intr-un pahar, iar dupa 2-3 minute de repaus se inlatura apa si se cerceteaza mirosul continutului ramas.Faina are un gust putin dulceag. Gustul accentuat dulceag caracterizeaza faina din boabe incoltite. Gustul acrisor caracterizeaza faina veche, iar gustul acru sau amar caracterizeaza faina alterata. Faina care la masticare scartaie intre dinti contine praf mineral. Pentru determinarea continutului de substante minerale proba de faina se calcineaza in cuptor la 650 grade Celsius pana la completa disparitie a carbunelui si se cantareste cenusa ramasa, iar masa ei se raporteaza procentual la masa initiala a probei.Faina proaspat macinata, mai ales cea care provine din recolta noua, se comporta nesatisfacator la panificare, deoarece produce aluat lipicios, cu aspect unsuros, iar acest aluat se inmoaie rapid la fermentare. La dospire, bucatile de aluat din astfel de faina se latesc usor pe vatra de coacere si produc paine cu volum scazut si cu coaja strabatuta de crapaturi mici. De aceea faina trebuie lasata sa se matureze la o temperatura cuprinsa intre 5 grade Celsius si 25 de grade Celsius, in spatii curate, uscate, bine aerisite si ferite de razele soarelui, inainte de a fi folosita.