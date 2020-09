INS: Productia industriala a scazut cu 14,9% ca serie bruta in primele sapte luni, fata de aceeasi perioada din 2019, si cu 15,7% ca serie ajustata

"In luna iulie 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 8% ca serie bruta si cu 3,3% serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut atat ca serie bruta cu 6,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,9%. In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2019, productia industriala a fost mai mica cu 14,9% ca serie bruta si cu 15,7% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate", arata datele INS.In luna iulie 2020, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 8%, datorita cresterilor inregistrate in toate cele trei sectoare industriale: productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+8,6%), industria prelucratoare (+8%) si industria extractiva (+7,7%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a fost mai mare fata de luna precedenta cu 3,3%, sustinuta de cresterile din industria prelucratoare (+4,3%), industria extractiva (+4,2%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica,gaze, apa calda si aer conditionat (+2,7%).Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 6,5%, ca efect al scaderilor inregistrate in industria extractiva (-10,4%), industria prelucratoare (-7%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,6%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a fost mai mica cu 9,9%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria extractiva (-10,4%), industria prelucratoare (-7,3%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-2,2%).In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 14,9%, ca urmare a scaderilor din industria prelucratoare (-16,5%), industria extractiva (-11%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,2%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in primele sapte luni, comparativ cu perioada similara din 2019, a fost mai mica cu 15,7%, din cauza scaderilor din industria prelucratoare (-16,9%), industria extractiva (-10,3%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-7%).Indicele productiei industriale (IPI) este un indice de volum si masoara evolutia rezultatelor activitatilor cu caracter industrial dintr-o perioada fata de alta. Indicii productiei industriale descriu evolutia industriei pe total, sectiuni (industria extractiva, prelucratoare si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat), diviziuni CAEN Rev.2, precum si pe marile grupe industriale.