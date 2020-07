INS: Productia industriala a scazut cu peste 17% in primele cinci luni ale acestui an, fata de anul trecut

"In luna mai 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 22,2% ca serie bruta si cu 15,1% serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut atat ca serie bruta cu 30,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 28%. In perioada 1 ianuarie-31 mai 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 mai 2019, productia industriala a fost mai mica cu 17,4% ca serie bruta si cu 17,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate", arata datele INS.In luna mai, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 22,2%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+31,8%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica,gaze, apa calda si aer conditionat si industria extractiva au scazut cu 6,5%, respectiv cu 1,7%.Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a fost mai mare fata de luna precedenta cu 15,1%, crestere sustinuta de industria prelucratoare (+20,6%). Industria extractiva si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat au fost mai mici cu 4,3%, respectiv cu 1,7%.Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 30,6%, din cauza scaderilor inregistrate de industria prelucratoare (-33,8%), industria extractiva (-18,2%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,8%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 28%, ca urmare a scaderilor din industria prelucratoare (-31%), industria extractiva (-17,4%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%).In primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 17,4%, ca efect al scaderilor inregistrate incele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-19,7%), industria extractiva (-9,8%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,1%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada ianuarie-mai 2020, comparativ cu perioada ianuarie-mai 2019, a fost mai mica cu 17,2%, din cauza scaderilor inindustria prelucratoare (-19,6%), industria extractiva (-8,9%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-7%)."Informatiile din acest comunicat de presa (mai 2020) surprind impactul crizei Covid-19 si al masurilor luate de autoritati ca urmare a decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei incepand cu 16 martie 2020 si a starii de alerta incepand cu 17 mai 2020; Institutul National de Statistica intelege greutatile cu care se confrunta respondentii nostri in aceasta perioada si suntem constientica este posibil ca raspunsurile la cercetarile statistice sa nu fie in prezent o prioritate.", precizeaza INS.Indicele productiei industriale (IPI) este un indice de volum si masoara evolutia rezultatelor activitatilor cu caracter industrial dintr-o perioada fata de alta. Indicii productiei industriale descriu evolutia industriei pe total, sectiuni (industria extractiva, prelucratoare si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat), diviziuni CAEN Rev.2, precum si pe marile grupe industriale.