Singurele locuri unde pot fi exploatate midiile in Marea Neagra. Autoritatile au decretat strict trei zone "cu o calitate superioara a apelor"

Toate trei sectoarele sunt de categoria A, respectiv "o calitate superioara a apelor, ceea ce permite introducerea directa pe piata"Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca prin clasificarea celor trei zone de productie a molustelor bivalve vii din apele teritoriale ale Marii Negre "se poate realiza exploatarea acestor resurse valoroase si se ofera posibilitatea infiintarii de noi unitati in acest sector, de creare de noi locuri de munca si de dezvoltare a economiei zonei".ANSVSA a precizat ca in apele teritoriale romanesti, molustele bivalve vii sunt reprezentate de midii si vongole, care fac parte din categoria fructelor de mare si sunt o importanta sursa economica pentru tara noastra.Conform Regulamentelor Uniunii Europene, din ratiuni de siguranta alimentara, molustele bivalve vii pot fi introduse pe piata pentru consumul uman numai din zone clasificate de catre autoritatea competenta a tarii respective."Clasificarea reprezinta procedeul de stabilire a calitatii apelor din zonele de recoltare a molustelor bivalve vii din punct de vedere microbiologic si se realizeaza prin recoltarea si analiza probelor de la acestea", a transmis ASNVSA.Potrivit ANSVSA, presedintele Robert Chioveanu a raspuns solicitarilor venite din partea asociatiilor de pescari si a convocat institutiile responsabile pentru clasificarea zonelor de productie a molustelor bivalve vii din teritoriile romanesti ale Marii Negre (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala Apele Romane).Specialistii au stabilit trei zone pretabile pentru recoltarea molustelor bivalve vii: zona 2, cuprinsa intre Perisor si Chituc (Tulcea), cu o suprafata de circa 215 Mm2; zona 3, cuprinsa intre Navodari si portul Constanta (Baia Mamaia ), cca. 109 Mm2; zona 4, cuprinsa intre Agigea si Mangalia, cu o suprafata de cca. 101 Mm2."In baza programului intocmit de ANSVSA, incepand cu luna aprilie au fost recoltate de catre medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA Tulcea si Constanta, probe saptamanale de midii/vongole care au fost analizate in Laboratoarele Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea si Constanta. Rezultatele analizelor microbiologice obtinute au determinat clasificarea initiala in clasa A pentru toate cele trei zone", se arata in comunicatul ANSVSA.Sursa citata a precizat ca clasa A semnifica o calitate superioara a apelor din punct de vedere microbiologic, ceea ce permite introducerea directa pe piata pentru consumul uman a molustelor bivalve vii, fara a mai fi necesara purificarea sau relocarea acestora.De asemenea, in conformitate cu prevederile legale, au fost recoltate si examinate probe pentru determinarea biotoxinelor marine."Probele au fost analizate la Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti si pentru toate probele analizate pana in prezent s-au obtinut rezultate corespunzatoare, molustele fiind sigure pentru consumul uman", a mai mentionat ANSVSA.Livrarea molustelor bivalve vii spre unitatile de comercializare se realizeaza printr-un centru de expediere autorizat sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor. In aceste centre, pachetele cu moluste bivalve vii sunt etichetate cu informatii pentru consumatori si li se aplica si o marca de identificare de forma ovala."Clasificarea zonelor de productie a molustelor bivalve vii din Marea Neagra este o realizare cu important impact economic. Ma refer la midiile si vongolele colectate de pescarii din tara noastra, prin care se pot astfel exploata aceste resurse naturale valoroase si dezvolta economia zonei", a precizat presedintele ANSVSA.