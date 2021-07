Energia electrica, combustibilii si tutunul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an. Cum au evoluat preturile alimentelor

In intervalul iunie 2020 - iunie 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 16,97%, la combustibili cu 11,75%, la tutun si tigari cu 7,03%, iar in transportul aerian au fost consemnate scaderi de pret de 20%.In ceea ce priveste alimentele, in ultimul an cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil - 15,91%, pestele proaspat - 5,3% si branza de oaie - 5,18%, iar cele mai importante scaderi de pret au fost inregistrate la cartofi - 23%, citrice si alte fructe meridionale - 7,6% si fructele proaspete - 5,47%.De la inceputul acestui an, uleiul s-a scumpit cu 11,69%, fructele proaspete cu 11,3%, iar cartofii cu 9,23%, in timp ce ouale au fost mai ieftine cu 4,6%, iar fasolea boabe si alte leguminoase cu 0,3%.La categoria marfuri nealimentare, in ultimul an cele mai mari cresteri de pret au fost consemnate la energie electrica - 16,97%, combustibili - 11,75% si tutun tigari - 7,03%, in timp ce ieftinirile cele mai importante au fost la gaze - 2,16% si energie termica - 0,2%.De la inceputul anului 2021, pretul la combustibili a urcat cu 9,01%, la energie electrica cu 8,22% si la tutun tigari cu 3,04%.In ultimul an, romanii au platit cel mai mult pentru serviciile postale (plus 5,53%), cele de ingrijire medicala (4,48%) si de apa, canal, salubritate (4,39%). In schimb, calatoriile cu avionul s-au ieftinit cu 14,38%.De la inceputul anului in curs, cele mai mari majorari de tarife au fost inregistrate la servicii postale (5,51%), apa, canal, salubritate (2,97%) si reparatii auto, electronice si lucrari foto (2,81%) iar singura scadere de tarife a fost inregistrata la serviciile de transport aerian - (20%). Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,9% in luna iunie 2021 , de la 3,8% in mai, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,71%, marfurile alimentare cu 2,17%, iar serviciile cu 1,59%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Preturile de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021 au crescut cu 0,3%, iar rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,4%.Conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei, rata anuala a inflatiei IPC se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare si va atinge nivelul de 4,1% in luna decembrie.