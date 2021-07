Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,9% in luna iunie pe fondul scumpirilor in lant

Preturile de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021 au crescut cu 0,3%, iar rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,4%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2020 - iunie 2021) fata de precedentele 12 luni (iulie 2019 - iunie 2020) este 2,9%.Potrivit INS, indicele armonizat al preturilor de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021 este 100,24%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2021 comparativ cu luna iunie 2020 calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,5% iar rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2020 - iunie 2021) fata de precedentele 12 luni (iulie 2019 - iunie 2020) determinata pe baza IAPC este 2,4%.Conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei, rata anuala a inflatiei IPC se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare si va atinge nivelul de 4,1% in luna decembrie.