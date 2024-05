Basescu: Sunt revoltat - Pe cine e suparat presedintele

Presedintele Traian Basescu a sustinut, sambata, la Arad, ca agentia de rating Standard & Poor's mentine Romania in categoria nerecomandata pentru investitii, desi Bucurestiul are deficit sub 3% si crestere economica de 3,5%.

"Exista o casa de acordare a ratingurilor, ea se numeste Standard & Poor's, care inca mentine Romania la evaluarea de 'junk', adica tara nerecomandata pentru investitii. Sunt trei agentii de rating recunoscute in lume: Fitch, Moody's si Standard&Poor's. Doua din ele - Moody's si Fitch - au dat Romaniei investment grade-ul de mult.

Moody's-ul nici macar pe timpul crizei nu l-a retras. Dar exista acest Standard & Poor's, care si astazi, dupa ce Romania are deficit sub 3% si crestere economica de 3,5% pe anul trecut, isi permite sa mentina Romania la calificativul 'junk', nerecomandat pentru investitii", a declarat presedintele Basescu.

El s-a declarat revoltat de "comportamentul" acestei agentii de rating, adaugand ca romanii asteapta explicatii dupa perioada de austeritate.

"Romanii au acceptat sacrificiile de reechilibrare macroeconomica, cu reduceri de salarii, cu cresteri de TVA, iar o agentie de rating nu-si poate permite sa se joace cu calificativul unei tari care si-a facut treaba. Noi n-am fost din categoria tarilor care si-au prelungit criza pana in zilele noastre. Din 2008, tot vedem ca si Grecia, si Portugalia, si Spania, si Irlanda abia au ajuns, unele dintre ele, pe la jumatate si cer reesalonari si regandiri de program.

Romania a avut curajul sa isi ia masurile obligatorii pentru ca imediat sa-si poata relua cresterea. De aceea, acest Standard & Poor's mi se pare extrem de incorect fata de Romania, nedandu-i calificativul de tara sigura pentru investitii", a mai declarat presedintele Traian Basescu.